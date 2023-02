Mutirão de limpeza vai passar pelos Jardins São Paulo e Santo Amaro neste sábado em Cambé

As Secretarias de Saúde e Meio Ambiente vão dar início a um novo ciclo de mutirões de limpeza contra o mosquito da dengue. No próximo sábado (11), o mutirão vai passar pela região dos Jardins São Paulo e Santo Amaro recolhendo todo tipo de material que possa acumular água.





De acordo com os dados divulgados no último Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), em janeiro, Cambé está em situação de alerta para a dengue, já que índice predial registrou 1,6. Essa porcentagem indica que, dentre os 2.878 imóveis vistoriados, foram encontrados 62 criadouros ativos do mosquito em 60 residências e dois terrenos baldios da cidade. Nelci Mariano, coordenadora dos serviços de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde de Cambé, explica que quase todos os focos do mosquito foram encontrados em residências. “Isso mostra que os moradores não estão cuidando das casas e quintais como deveriam”, ressalta.

O mutirão vai começar pela pela região do Jardim São Paulo e Santo Amaro no sábado, a partir das 7h, mas as pessoas devem deixar os materiais na sexta-feira (10) à noite na calçada em frente às casas. O mutirão só vai recolher objetos que acumulam água, como pneus, garrafas e móveis. Galhos de árvores e entulhos não serão recolhidos.





Nos próximos sábados, o mutirão segue para outras regiões da cidade, conforme o cronograma: dia 18 de fevereiro na região do Novo Bandeirantes; dia 25 na região central e Cambé II; dia 04 de março no Cristal e Jardim Guarani; dia 11 na região do Jardim Ana Rosa e Cambé 4; e no dia 18 de março Jardim Silvino.