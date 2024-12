Nas festas de fim de ano, especialista alerta que é preciso planejamento antes de ter um animal

Com a aproximação das festas de fim de ano, muitas pessoas consideram presentear filhos ou parentes próximos com um animal de estimação. No entanto, essa é uma decisão que exige reflexão, pois um gato ou cão representa um compromisso de longo prazo, que vai muito além de um desejo momentâneo.





Ter um pet acarreta responsabilidades contínuas, como alimentação adequada, visitas regulares ao médico-veterinário e um ambiente seguro e confortável.

Ser tutor de um animal significa estar disposto a oferecer tempo e atenção constantes e garantir que todos os membros da família se envolvam ativamente nos cuidados. Essa escolha precisa ser bem planejada, com a certeza de que a rotina da casa está organizada para a chegada do novo membro.





"É um compromisso que deve ser assumido com seriedade, sem impulsividade, considerando o impacto que terá no dia a dia de toda a família. O planejamento é essencial para que as diversas necessidades do pet sejam atendidas ao longo de toda a sua vida", afirma Letícia Tortola, coordenadora de Comunicação Científica da Royal Canin Brasil.

Com o preparo adequado, a convivência com um pet pode proporcionar momentos felizes e gratificantes, além de um forte vínculo entre pessoas e animais, trazendo benefícios a todos. A empresa separou algumas orientações para quem está considerando receber um novo companheiro em casa.





ENCONTRE UM PET QUE COMBINE COM O SEU ESTILO DE VIDA

Cada animal é único, e a escolha de um gato ou cão deve levar em conta o perfil do pet e o ambiente familiar. As características físicas e comportamentais, como tamanho, nível de energia e independência, são fatores importantes que devem ser considerados para possibilitar uma decisão alinhada ao estilo de vida da família. Consultar um médico-veterinário ajuda a entender melhor essas particularidades e encontrar o animal mais adequado à sua rotina.





PREPARE-SE PARA OS CUSTOS ENVOLVIDOS





Além dos gastos com uma alimentação de alta qualidade, ter um pet também envolve despesas como cuidados preventivos com a saúde e com possíveis afecções que possam surgir, além de brinquedos, higiene e eventuais imprevistos. Estar preparado financeiramente é primordial para proporcionar ao animal tudo o que precisa ao longo da vida.





