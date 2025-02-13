Pesquisar

Nesta quinta-feira (13)

No Filo, espetáculo "Cartas Libanesas" traduz a essência da imigração

Walkiria Vieira - Grupo Folha
13 fev 2025 às 08:45

Nanah D-Luize/Divulgação/Filo 2025
A comunicação por cartas guarda características singulares e de um tempo em que a troca de mensagens não era instantânea. O período da Primeira e Segunda Guerra Mundial, possui relação com esse contexto - quando os primeiros imigrantes libaneses vieram para o Brasil. 


O monólogo “Cartas Libanesas”, integra a programação do FILO - Festival Internacional de Londrina - e será apresentado nesta quinta (13), às 20h30, no Cine Teatro Universitário Ouro Verde. Com texto de José Eduardo Vendramini, direção de Marcelo Lazzaratto e atuação de Eduardo Mossri, de São Paulo, destaca em cena histórias reais de imigrantes libaneses no Brasil, inclusive do próprio autor e ator. 

A montagem aborda a imigração libanesa no Brasil por meio de depoimentos reais - a história de um mascate, contada por um ator que resgata suas próprias histórias para refletir sobre a imigração. É uma ode de amor e gratidão a todos aqueles que imigraram e enriqueceram nossa identidade cultural.


Miguel é um jovem libanês que vem para o Brasil com o intuito de prosperar financeiramente e logo voltar ao Líbano, onde deixou sua esposa grávida. Após anos de sofrimento e trabalho, se descobre apaixonado pela nova terra e decide convencer a mulher a vir morar com ele no novo país.

TEMA UNIVERSAL


Em entrevista à FOLHA, Mossri considera que as cartas entre os seus avós trouxeram elementos essenciais para a construção da dramaturgia. "As cartas foram um despertar para começar esse projeto". Sua avó faleceu com 99 anos deixando as cartas e, neste processo, o ator encontrou-se com o autor José Eduardo Saad Vendramini, seu professor na USP.


