No verão, cuidados com a saúde devem ser ainda maiores

O verão é uma das épocas do ano mais esperadas por muitas pessoas, já que representa o período de férias para muitos, ainda mais para aqueles que gostam de “pegar uma praia”.





Apesar disso, a estação mais quente exige cuidados com o corpo e com os ambientes, já que o calor faz com que a perda de água seja mais intensa e, por isso, a hidratação deve ser prioridade.







Meteorologista do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), Reinaldo Kneib explica que o calorão deve seguir até as próximas semanas. Apesar disso, ele ressalta que não é possível falar em uma onda de calor pelo fato de que as temperaturas não estão acima da média histórica do período.

Para ser considerada uma onda de calor, as máximas devem ficar acima dos 35° por pelo menos cinco dias consecutivos, cinco graus mais elevado do que a média histórica, que é de 30,4°, o que não aconteceu até o momento.





“Está fazendo calor, a gente está no verão, alguns dias estão um pouco mais quentes, mas não tem essa onda de calor”, afirma.

Nos próximos dias, as máximas devem ficar na casa dos 31°, sendo que no dia 20 a temperatura pode chegar até 34°. “É natural ter essas variações de dois graus para cima ou para baixo”, explica. Até o momento, não há previsão para a chegada de ondas de calor para a região.





Para que haja uma onda de calor, é necessário que o tempo esteja ensolarado e seco, diferente do que vem acontecendo, já que os temporais de fim de tarde, as chamadas chuvas de verão, são comuns nessa época e devem seguir nos próximos dias.





“O que acontece é que está abafado porque tem umidade na atmosfera e causa essa sensação de desconforto térmico”, destaca. Durante o dia, a umidade na região está na casa dos 45%.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: