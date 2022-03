Nota Paraná libera R$ 28,3 milhões em créditos do ICMS para 7,8 milhões de pessoas

Consumidores que utilizam o Nota Paraná e solicitaram CPF na nota nas compras do mês de dezembro do ano passado vão receber nesta quarta-feira (09) os créditos de ICMS do Nota Paraná, programa da Secretaria da Fazenda.

Serão repassados mais de R$ 28,3 milhões, sendo R$ 25,5 milhões para pessoas com CPF identificado e R$ 2,8 milhões para instituições cadastradas que receberam as notas fiscais em doação.

É o maior volume de créditos liberados em cerca de um ano e representa um acréscimo de R$ 6,4 milhões do valor restituído no mês de fevereiro, que foi de R$ 21,9 milhões.





Além dos créditos liberados, estão disponíveis para acesso os bilhetes do sorteio que acontece ainda nesta semana. Para conferir os bilhetes eletrônicos que serão sorteados, o cidadão deve acessar seu cadastro no programa e clicar na aba “meus bilhetes”.