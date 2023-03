Nove vítimas de acidente em Jandaia do Sul seguem internadas

Nove pessoas que estavam no ônibus escolar de Jandaia do Sul permanecem internadas em hospitais da região.





De acordo com as informações da Secretaria de Saúde de Jandaia do Sul, dentre as vítimas, seis estão em estado grave. O acidente entre o ônibus escolar da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e um trem aconteceu na última quinta-feira (9) e causou a morte de três pessoas.







Júlio César Farinazzo, coordenador da Atenção Primária de Jandaia do Sul, explica que os pacientes estão internados em diversas instituições: um no Hospital Universitário de Londrina; um Hospital Norte Paranaense, em Arapongas; três no Hospital da Providência e um Hospital da Providência Materno-Infantil, ambos em Apucarana; um Hospital Metropolitano, em Sarandi; e um Hospital Bom Samaritano e um Santa Casa, ambos em Maringá. A idade das vítimas que permanecem hospitalizadas varia de 6 a 41 anos.

De acordo com imagens das câmeras de segurança do dia 9 de março, o acidente aconteceu por volta das 11h40 quando as crianças voltavam para casa.





Enquanto o ônibus atravessa a linha férrea, o trem acerta a lateral do veículo. Das 28 pessoas que estavam no ônibus, 16 pessoas já tiveram alta e outras três vítimas morreram: as primas Maria Vitória Gomes Ferreira e Kimberly Karolaine Ribeiro Pimenta, de 11 e 15 anos; e a funcionária da Apae, Izabel Aparecida Gimenes Figueiredo, de 55 anos.





