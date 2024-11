Reforma do Calçadão de Londrina promete ser releitura de projeto de Jaime Lerner

“Estamos fazendo um rebuscamento total da história, com todo o mobiliário urbano: as floreiras, os bancos, os pontos de táxi, os quiosques e as luminárias, que serão no formato das araucárias, símbolo do Paraná", explica Pereira.

De acordo com Gilmar Domingues Pereira, presidente do Ippul, o objetivo é fazer uma releitura do projeto original do arquiteto e urbanista Jaime Lerner, da década de 1970.

O instituto ainda aguardava parecer da CPC (Coordenação do Patrimônio Cultural), já que o trecho contempla os patrimônios tombados Cine Teatro Ouro Verde e Praça Willie Davids. O sinal verde da CPC veio na semana passada e possibilitou o avanço do projeto.

A revitalização do trecho 5 do Calçadão, que fica entre a avenida Rio de Janeiro e a rua Minas Gerais, deu mais um passo na segunda-feira (11), quando o Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina) encaminhou para a Secretaria Municipal de Obras o projeto elaborado por técnicos do instituto. Agora, caberá à pasta municipal dar continuidade aos estudos para a requalificação do espaço.





O presidente aponta que o petit pavet será reformado, com a remoção do piso atual e a reestruturação da base. A fiação elétrica deverá ser subterrânea, em alinhamento com a Copel e a Sanepar.





“O município já pode iniciar os projetos complementares, a elaboração do orçamento dessa obra e, consequentemente, as licitações”, reforça Pereira, que diz que o projeto foi “muito bem construído com a sociedade londrinense” e que as obras devem começar em 2025. Ainda não há estimativa de custo ou de quando a licitação será lançada.

Os trechos 1 e 4 do Calçadão passaram por reformas entre 2010 e 2012, na gestão do ex-prefeito Barbosa Neto (PDT). As pedras portuguesas deram lugar ao paver.





A presidente do Compac (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural), Vanda Moraes, afirma que o órgão encaminhou as diretrizes patrimoniais do espaço, “que foram inteiramente observadas pela equipe do Ippul”.





“Dessa forma entendemos que o projeto está adequado aos quesitos patrimoniais e também resgata aspectos importantes do projeto original”, pontua Moraes. “Também foi atendida a recomendação de submeter o projeto elaborado à apreciação e aprovação da Coordenadoria do Patrimônio Estadual, uma vez que o Calçadão se insere na área de entorno do Cine Teatro Ouro Verde, patrimônio tombado pelo Conselho Estadual de Patrimônio.”





