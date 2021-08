Novo decreto flexibiliza atividades de lazer em Maringá a partir de sexta-feira

A prefeitura de Maringá divulgou as resoluções do mais novo decreto municipal sobre as medidas de contenção provocadas pela pandemia do coronavírus. No documento, publicado nesta quinta-feira (26), o órgão leva em conta a diminuição dos infectados pelo vírus e, consequentemente, a redução do número de internados nas UTIs e enfermarias semi-intensivas, tanto dos serviços públicos quanto privados de saúde.

Continua depois da publicidade





Atividades de lazer





A partir 5h desta sexta-feira (27), os eventos, reuniões, celebrações e comemorações poderão ter duração máxima de oito horas, obedecendo ao toque de recolher. As mesas, por sua vez, poderão ter lugares para, no máximo, oito pessoas, mantendo o distanciamento de 1,5 metros entre os convidados.

Continua depois da publicidade





Já os restaurantes e afins deverão observar a limitação máxima de oito pessoas por mesa, obedecidas as demais normas de biossegurança.

Continua depois da publicidade