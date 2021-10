Nubank terá compra e venda de ações no aplicativo neste ano

O Nubank se prepara para incluir em seu aplicativo ainda neste ano a opção de comprar e vender ações, em mais um passo para avançar no mercado de investimentos.





A estreia da nova funcionalidade será precedida por uma campanha publicitária chamada "Os Donos do Pedaço", com início nesta segunda-feira (4) contando com a participação de 12 influenciadores digitais de grande alcance e que não tratam de finanças em seus conteúdo.





Segundo a fintech, a campanha explicará, em linguagem acessível, como é ser dono de um pedaço de uma empresa a partir da compra de participação acionária na bolsa. Também deve tratar de instrumentos como fundos de investimento, BDRs (títulos que permitem investimento em empresas no exterior) e títulos de renda fixa.





Investimentos e bolsa de valores também vão ganhar mais espaço no blog "Fala, Nubank", mantido pela companhia.





Entre os canais do YouTube participantes estão KondZilla, Manual do Mundo, Juliana Luziê e Futirinhas.

Em nota, a cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira, disse que o objetivo é democratizar o acesso ao mercado de capitais para que mais pessoas possam se tornar sócias de empresas.





A investida do Nubank no mercado de investimentos começou em setembro de 2020, quando a companhia adquiriu a corretora Easynvest, com mais de 50 anos de mercado.





Em agosto, a marca da corretora foi trocada para Nu Invest.





O Nubank também vem oferecendo acesso gradual a clientes desde abril aos fundos de investimento Nu Seleção, a partir do seu próprio aplicativo e com investimento mínimo de R$ 1.