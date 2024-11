Núcleo da UEL auxilia 1.400 mulheres a pedir medida protetiva

Testemunhas e acusado da morte de mulher e filha no Japão começam a ser ouvidos nesta terça As audiências serão conduzidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba, a mesma responsável pela Operação Lava Jato.



O núcleo conta com duas advogadas, que realizam o atendimento jurídico especializado com as vítimas, além de uma psicóloga, que desde o ano passado já atendeu 287 mulheres. Também atuam 12 estagiárias, sendo uma bolsista e 11 voluntárias. Publicidade

"Muitas vezes a atuação destas profissionais serve para filtrar o que deve ser encaminhado para qual área, quais das mulheres podem pedir de imediato uma medida protetiva. A mulher deve sair do núcleo instruída sobre o que fazer e quais são seus direitos. Uma outra instrução fundamental é para que ela sempre fale tudo, nunca esconda nada no momento de uma denúncia", seguiu a professora da UEL.



Importância de registrar dados

Publicidade



No Nuavidem, as mulheres também têm sido instruídas desde maio deste ano a assinarem o Fonar (Formulário Nacional de Avaliação de Risco), que é aplicado à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Desde agosto, o formulário passou a ser eletrônico e integrado, unindo o Sinesp (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública) e a PDPJ (Plataforma Digital do Poder Judiciário).

Com a assinatura do Fonar, a integração de sistemas permite que a vítima, independente do local de atendimento - seja em delegacias, fóruns, promotorias de justiça ou por meio dos canais de atendimento de denúncias do Ministério das Mulheres -, tenha seus dados registrados nas bases de dados do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), recebendo diagnóstico mais concreto da situação vivenciada. Essa integração possibilita a adoção de estratégias de gestão de risco por toda a rede de proteção. Publicidade

Conforme o relatório do núcleo, foram 554 mulheres em 2024 que saíram do atendimento com o Fonar assinado.

CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA: