Número de mortes em rodovias estaduais no Paraná cai 11% em 2024

O número de prisões pelo artigo 306 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), que trata do crime de conduzir veículo sob efeito de álcool ou drogas, também aumentou: em 2021 foram 248 prisões e, em 2024, esse número saltou para 396, o que representa um aumento de 60%.

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apresentou, nos últimos anos, uma melhora em suas ações de operações e fiscalizações, com destaque para a diminuição do número de óbitos e para o aumento nas apreensões de entorpecentes, que subiram de 27 toneladas em 2021 para 38 toneladas em 2024.





Outro dado importante é a redução de óbitos no trânsito: em 2023, foram 685 mortes nas rodovias estaduais, enquanto em 2024 esse número caiu para 616, uma diminuição de 11%, resultado que reflete o esforco da PRE em atingir as metas estabelecidas no Pnatrans (Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito).

Em relação às principais infrações de 2024, além das de excesso de velocidade, estão as do Artigo 167 do CTB, relacionadas ao uso obrigatório do cinto de segurança, com expressivas 24.282 ocorrências, e do artigo 168, que se refere transporte inadequado de crianças, com 970 notificações.





Já as infrações do Artigo 203, inciso V, com relação à ultrapassagem em locais proibidos, uma prática perigosa que continua sendo fiscalizada rigorosamente pela Polícia Rodoviária Estadual, somaram 12.105 ocorrências.





"Esses dados refletem o esforço contínuo da PRE em investir no treinamento de seus policiais, além de adquirir novas tecnologias, equipamentos e viaturas. O objetivo é garantir a segurança viária nas rodovias do Paraná, com foco na prevenção de acidentes e na redução de crimes, especialmente para salvar vidas", destaca a corporação.