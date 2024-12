Nutricionista aponta cuidados no pós-operatório durante festas e viagens de fim de ano

O fim do ano recheado de festas e confraternizações, além de viagens e das férias na praia sob o Sol quente, traz consigo muitas tentações e diversos desafios para quem quer manter a saúde em dia.





De modo especial para quem passou por algum procedimento cirúrgico plástico nos últimos meses do ano e está em processo de recuperação. O nutricionista João Pinheiro, da Clínica Gorini, especialista em nutrição pré e pós-operatório, alerta para alguns cuidados importantes nesse período.

“O paciente em recuperação de uma cirurgia plástica precisa redobrar os cuidados para garantir uma cicatrização perfeita, potencializando os resultados do procedimento”, afirma o especialista.





De acordo com ele, a recuperação passa por evitar exposições ao sol forte além de uma alimentação balanceada. O nutricionista separou sete dicas importantes para esse momento.

HIDRATAÇÃO





Segundo Pinheiro, as altas temperaturas exigem hidratação. "A recomendação é de dois litros de água por dia para melhorar a circulação e evitar desidratação."

EXPOSIÇÃO AO SOL





Expor cicatrizes recentes ao Sol forte pode provocar manchas permanentes e prejudicar o processo de cicatrização. "Se for inevitável se expor ao Sol, use roupas que cubram a área operada e, quando for liberado pelo médico, utilizar protetor solar na região", pontua o especialista.

ALIMENTAÇÃO





Pinheiro recomenda evitar excessos de fim de ano e priorizar uma alimentação leve e rica em nutrientes que favoreçam a cicatrização, como frutas ricas em vitamina C (laranja, acerola), proteínas magras (iogurte, frango, tofu) e chás anti-inflamatórios (camomila, gengibre).

