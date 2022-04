'O Brasil tem uma nova embaixadora', diz Huck sobre Anitta

Além dos fãs de longa data, da imprensa internacional e dos demais artistas que se apresentam no festival Coachella, na Califórnia, mais gente tem se rendido ao talento e à representatividade da cantora Anitta, 29. Na opinião do apresentador Luciano Huck, 50, o que a brasileira tem feito fora do país é de se aplaudir.

"O Brasil tem uma nova embaixadora. Em um momento onde o país perdeu a capacidade de liderar qualquer movimento global, a arte volta -através de Anitta- a nos dar orgulho do verde e amarelo", disse ele em depoimento pelas redes sociais.

O comandante do Domingão também citou o fato de o país ter a maior floresta tropical do planeta, o povo mais caloroso e a maior biodiversidade da Terra e o fato de a cantora ter a capacidade de evidenciar tudo isso ao mundo todo.





"Agora tem Anitta para rodar o mundo e mostrar nossa melhor versão. Que sim, pode rebolar o quanto e onde quiser, com um rebolado cheio de talento e opinião", destacou.