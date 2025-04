O frio e a geada chegaram: confira a menor temperatura do ano em Londirna e mais 37 cidades

Operação "Mendigos do Asfalto 2" prende suspeito com arsenal ilegal no norte do PR

Na capital paranaense às 7h a temperatura era de 10,3°C, a menor temperatura registrada até aqui em 2025 - a anterior foi no dia 5 de abril, quando a Capital registrou 12.3°C. Esta temperatura mínima ainda é considerada alta se comparada ao dado histórico de -2.6°C, a menor temperatura já registrada na Capital pelo Simepar, em 17 de julho do ano 2000.

A madrugada também registrou a primeira geada do ano no Estado. Mesmo que de baixa intensidade, a geada foi constatda em cidades como Cruz Machado, Guarapuava, Ponta Grossa e General Carneiro.

O frio chegou com força ao Paraná nesta terça-feira (29). Entre as 49 estações meteorológicas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) instaladas no estado, 39 registraram a menor temperatura do ano nesta terça. As mais baixas foram em Palmas (4°C) e Pinhão (4,5°C). A sensação térmica nestas duas cidades foi ainda mais baixa: por volta das 7h era de 0,6°C e 2,9°C, respectivamente.

Orvalho ou geada?





Moradores de cidades das regiões Sul e dos Campos Gerais fotografaram campos com gramados esbranquiçados no amanhecer desta terça-feira, mas em algumas imagens era possível afirmar que era geada, e em outras não. Isso porque a geada fraca, como a que ocorreu nesta terça-feira, é muito sutil e pode ser confundida com orvalho.





O orvalho é a condensação do vapor em líquido. “O orvalho ocorre quando a umidade relativa do ar atinge o ponto de saturação, resultando na transformação do vapor d'água em forma de gotas líquidas (condensação) sobre superfícies com valores abaixo do ponto de orvalho, mas não atinge 0 °C”, explica Júlia Munhoz, meteorologista do Simepar.

Publicidade





Já a geada precisa de temperaturas mais baixas para acontecer, e é a transformação do vapor diretamente em gelo. “A geada ocorre quando a temperatura das superfícies atinge 0 °C ou valores inferiores, fazendo com que a umidade presente no ar se transforme diretamente de vapor para gelo (sublimação), ou, em alguns casos, se condense primeiro em gotas líquidas e depois congele”, conta Munhoz.