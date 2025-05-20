Lista de falecimentos dos dias 19 e 20 de maio de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h35 desta terça-feira (20).
JOAREZ RAUL DOS SANTOS - 69 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
RITA DA CONCEICAO BORGES - 68 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
AIRTON PEDRO DA SILVA - 83 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/05/2025
Data e Horário do Velório: 19/05/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA
Data e Horário do Sepultamento: 20/05/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ
Situação: VELANDO
ANTONIO CARLOS CUBAS PEREIRA JUNIOR - 44 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/05/2025
Data e Horário do Velório: 20/05/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 20/05/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
APARECIDA PEREIRA NEVES - 83 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/05/2025
Data e Horário do Velório: 19/05/2025 - 15:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 19/05/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: SEPULTADO
CARLOS ALBERTO ZANINI CHAMILETE - 65 anos - JATAIZINHO/PR
Falecimento em: 19/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ELZA MARIA PAULINO MONTEIRO - 78 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/05/2025
Data e Horário do Velório: 20/05/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 20/05/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação: VELANDO
HEDA RECANELLO CARAZZAI - 94 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/05/2025
Data e Horário do Velório: 21/05/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2025 - 12:00
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação: PREPARANDO
JAIR CARLOS LANZA - 77 anos - SERTANEJA/PR
Falecimento em: 19/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - 52 anos - GUAPIRAMA/PR
Falecimento em: 19/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação: