Lista de falecimentos dos dias 19 e 20 de maio de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h35 desta terça-feira (20).





JOAREZ RAUL DOS SANTOS - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

RITA DA CONCEICAO BORGES - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





AIRTON PEDRO DA SILVA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/05/2025

Data e Horário do Velório: 19/05/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 20/05/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ

Situação: VELANDO





ANTONIO CARLOS CUBAS PEREIRA JUNIOR - 44 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/05/2025

Data e Horário do Velório: 20/05/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/05/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





APARECIDA PEREIRA NEVES - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/05/2025

Data e Horário do Velório: 19/05/2025 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 19/05/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





CARLOS ALBERTO ZANINI CHAMILETE - 65 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 19/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ELZA MARIA PAULINO MONTEIRO - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/05/2025

Data e Horário do Velório: 20/05/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 20/05/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





HEDA RECANELLO CARAZZAI - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/05/2025

Data e Horário do Velório: 21/05/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2025 - 12:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: PREPARANDO





JAIR CARLOS LANZA - 77 anos - SERTANEJA/PR

Falecimento em: 19/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - 52 anos - GUAPIRAMA/PR

Falecimento em: 19/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: