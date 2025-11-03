Pesquisar

Falecimentos de 1º a 3 de novembro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
03 nov 2025 às 10:36

Foto: Guto Rocha
Lista de falecimentos dos dias 1º, 2 e 3 de novembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h30 desta segunda-feira (03).


ADRIANA MARTINS RANGEL SAMPAIO - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2025

Data e Horário do Velório: 03/11/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

AGUINALDO DOMINGOS FERREIRA - 49 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


AMAVEL PEREIRA BRANDAO - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:


BENITO ANGELICO GERMANO - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


ELIZEU YOSHIKAZU OYAMADA - 80 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 03/11/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


JAILSON DINIZ LUQUEZI - 49 anos - CAMBARA/PR

Falecimento em: 03/11/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


JOSE MANOEL DE FRANCA - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2025

Data e Horário do Velório: 03/11/2025 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO


ACIR VIEIRA DE SIQUEIRA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO


ANTONIO PEREIRA RAMOS - 86 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA MORTUARIA DE IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO


BENEDITA CANDIDO GONÇALVES - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO


DEUSDEDITH SANTOS DE OLIVEIRA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO


ESTHER NAITZKE DE OLIVEIRA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO


EVA GAINO PEREIRA - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 5 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO


GERALDO KAZUYUKI SHIRABE - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO


JAIME EZEQUIEL DA SILVA - 82 anos - PITANGUEIRAS/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


JOSE IRINEU FONSECA - 69 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


JOÃO DOMINGOS MACHADO - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO


LAURENTINO RODRIGUES - 85 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:


OLIMPIA MEDEIROS - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 11:30

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO


ORLANDA DE FÁTIMA OLIVEIRA EDUVIRGES - 61 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTO ANTONIO DA PLATINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA

Situação:


REGIANE LIBORIO CARDOSO - 44 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO


SEBASTIÃO FARIAS DE LIMA - 60 anos - CENTENARIO DO SUL/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:


TEREZA RIBERA ORTEGA - 88 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: FLORESTOPOLIS/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE FLORESTOPOLIS

Situação:


VALDIR HOFFMANN - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório: 03/11/2025 - 05:00

Local do Velório: CENTRO COMUNITARIO AQUILES

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO


