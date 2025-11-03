Falecimentos de 1º a 3 de novembro de 2025 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 1º, 2 e 3 de novembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h30 desta segunda-feira (03).





ADRIANA MARTINS RANGEL SAMPAIO - 59 anos - LONDRINA/PR

Publicidade

Publicidade

Falecimento em: 03/11/2025

Data e Horário do Velório: 03/11/2025 - 11:00

Publicidade

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2025 - 17:00

Publicidade

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

Publicidade





AGUINALDO DOMINGOS FERREIRA - 49 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2025

Publicidade

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Publicidade

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Publicidade

Situação:





AMAVEL PEREIRA BRANDAO - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





BENITO ANGELICO GERMANO - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ELIZEU YOSHIKAZU OYAMADA - 80 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 03/11/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JAILSON DINIZ LUQUEZI - 49 anos - CAMBARA/PR

Falecimento em: 03/11/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE MANOEL DE FRANCA - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2025

Data e Horário do Velório: 03/11/2025 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ACIR VIEIRA DE SIQUEIRA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ANTONIO PEREIRA RAMOS - 86 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA MORTUARIA DE IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





BENEDITA CANDIDO GONÇALVES - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





DEUSDEDITH SANTOS DE OLIVEIRA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





ESTHER NAITZKE DE OLIVEIRA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





EVA GAINO PEREIRA - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 5 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





GERALDO KAZUYUKI SHIRABE - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





JAIME EZEQUIEL DA SILVA - 82 anos - PITANGUEIRAS/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE IRINEU FONSECA - 69 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOÃO DOMINGOS MACHADO - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





LAURENTINO RODRIGUES - 85 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





OLIMPIA MEDEIROS - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 11:30

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ORLANDA DE FÁTIMA OLIVEIRA EDUVIRGES - 61 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTO ANTONIO DA PLATINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA

Situação:





REGIANE LIBORIO CARDOSO - 44 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





SEBASTIÃO FARIAS DE LIMA - 60 anos - CENTENARIO DO SUL/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





TEREZA RIBERA ORTEGA - 88 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: FLORESTOPOLIS/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE FLORESTOPOLIS

Situação:





VALDIR HOFFMANN - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2025

Data e Horário do Velório: 03/11/2025 - 05:00

Local do Velório: CENTRO COMUNITARIO AQUILES

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Situação: VELANDO



