Falecimentos de 1º a 3 de novembro de 2025 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 1º, 2 e 3 de novembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h30 desta segunda-feira (03).
ADRIANA MARTINS RANGEL SAMPAIO - 59 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/11/2025
Data e Horário do Velório: 03/11/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
AGUINALDO DOMINGOS FERREIRA - 49 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/11/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
AMAVEL PEREIRA BRANDAO - 88 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/11/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação:
BENITO ANGELICO GERMANO - 94 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/11/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ELIZEU YOSHIKAZU OYAMADA - 80 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 03/11/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
JAILSON DINIZ LUQUEZI - 49 anos - CAMBARA/PR
Falecimento em: 03/11/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
JOSE MANOEL DE FRANCA - 95 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 03/11/2025
Data e Horário do Velório: 03/11/2025 - 17:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
ACIR VIEIRA DE SIQUEIRA - 71 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/11/2025
Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 15:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: SEPULTADO
ANTONIO PEREIRA RAMOS - 86 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 02/11/2025
Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 12:00
Local do Velório: CAPELA MORTUARIA DE IBIPORA
Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: SEPULTADO
BENEDITA CANDIDO GONÇALVES - 92 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/11/2025
Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 15:00
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
DEUSDEDITH SANTOS DE OLIVEIRA - 83 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/11/2025
Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 18:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: SEPULTADO
ESTHER NAITZKE DE OLIVEIRA - 69 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/11/2025
Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
EVA GAINO PEREIRA - 59 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/11/2025
Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 16:00
Local do Velório: CAPELA 5 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: SEPULTADO
GERALDO KAZUYUKI SHIRABE - 74 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/11/2025
Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 15:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: SEPULTADO
JAIME EZEQUIEL DA SILVA - 82 anos - PITANGUEIRAS/PR
Falecimento em: 02/11/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
JOSE IRINEU FONSECA - 69 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR
Falecimento em: 02/11/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
JOÃO DOMINGOS MACHADO - 81 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/11/2025
Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 18:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
LAURENTINO RODRIGUES - 85 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 02/11/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
OLIMPIA MEDEIROS - 83 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/11/2025
Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 11:30
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
ORLANDA DE FÁTIMA OLIVEIRA EDUVIRGES - 61 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR
Falecimento em: 02/11/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: SANTO ANTONIO DA PLATINA
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA
Situação:
REGIANE LIBORIO CARDOSO - 44 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/11/2025
Data e Horário do Velório: 02/11/2025 - 13:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: SEPULTADO
SEBASTIÃO FARIAS DE LIMA - 60 anos - CENTENARIO DO SUL/PR
Falecimento em: 02/11/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
TEREZA RIBERA ORTEGA - 88 anos - FLORESTOPOLIS/PR
Falecimento em: 02/11/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: FLORESTOPOLIS/PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE FLORESTOPOLIS
Situação:
VALDIR HOFFMANN - 74 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/11/2025
Data e Horário do Velório: 03/11/2025 - 05:00
Local do Velório: CENTRO COMUNITARIO AQUILES
Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO