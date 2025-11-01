Falecimentos de 31 de outubro a 1º de novembro de 2025 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 31 de outubro a 1º de novembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 08h20 deste sábado (1º).
ADILSON GARCIA DE MOURA - 41 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 01/11/2025
Data e Horário do Velório: 01/11/2025 - 09:00
Local do Velório: RUA SEVERINO PEBA ROLIM, 162
Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
GERALDO GONÇALVES RAMOS - 82 anos - RIBEIRAO CLARO/PR
Falecimento em: 01/11/2025
SANDRA MARIA DE CAMARGO - 56 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 01/11/2025
Data e Horário do Velório: 01/11/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA
Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
SEVERINA GOMES DE FREITAS - 94 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 01/11/2025
Data e Horário do Velório: 01/11/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
ADEMILSON DIAS - 57 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 31/10/2025
Data e Horário do Velório: 31/10/2025 - 18:00
Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA
Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
ALVINO APARECIDO FILHO - 68 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 31/10/2025
Data e Horário do Velório: 31/10/2025 - 14:00
Local do Velório: TEMPLO MAÇONICO. RUA ALAGOAS, 760. BAIRRO:CENTRO
Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação: VELANDO
AUREA DE ARAUJO RUA - 66 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 31/10/2025
Data e Horário do Velório: 31/10/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 31/10/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
CARLOS BISPO DE MIRANDA - 62 anos - ASSAI/PR
Falecimento em: 31/10/2025
ELISABETE DE OLIVEIRA SILVA - 62 anos - CAMBARA/PR
Falecimento em: 31/10/2025
Local do Velório: OUTRO
Local do Sepultamento: OUTROS
ENEIDA MARIA ROSSA DE OLIVEIRA - 73 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 31/10/2025
Data e Horário do Velório: 01/11/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
HILDO GRIGOLI - 68 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR
Falecimento em: 31/10/2025
Data e Horário do Velório: 31/10/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
IVO DE BRITO - 71 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 31/10/2025
Data e Horário do Velório: 01/11/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
JOSE ROBERTO DOS SANTOS - 62 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 31/10/2025
Data e Horário do Velório: 01/11/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA
Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação: PREPARANDO
JOSEFA TENORIO DE OLIVEIRA - 84 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 31/10/2025
Data e Horário do Velório: 01/11/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA
Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 18:00
Local do Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA
Situação: VELANDO
LIBERTINA FABRIN RABELLO - 84 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR
Falecimento em: 31/10/2025
MARIA BATISTA PEREIRA - 63 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 31/10/2025
Data e Horário do Velório: 01/11/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA DO JARDIM MARACANÃ
Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
MARIA DE SOUZA FIGUEIREDO - 58 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 31/10/2025
Data e Horário do Velório: 31/10/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
NOEDY BENEDICTO CASTRO - 88 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 31/10/2025
Local do Velório: IVAIPORÃ-PR
Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. IVAIPORÃ
OSVALDO BATISTA FERNANDES - 73 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 31/10/2025
Data e Horário do Velório: 01/11/2025 - 07:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
OSWALDO STORER FILHO - 73 anos - BANDEIRANTES/PR
Falecimento em: 31/10/2025
Data e Horário do Velório: 31/10/2025 - 05:50
RN - DIENE TAIS PEREIRA - 0 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 31/10/2025
Data e Horário do Velório: 31/10/2025 - 11:00
Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO
Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO
SERGIO LARA - 85 anos - SANTA MARIANA/PR
Falecimento em: 31/10/2025
Local do Velório: SANTA MARIANA-PR
Local do Sepultamento: OUTROS
VALDECIR SILVA FERREIRA - 69 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 31/10/2025
Data e Horário do Velório: 31/10/2025 - 14:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO