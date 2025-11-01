Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Obituário

Falecimentos de 31 de outubro a 1º de novembro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
01 nov 2025 às 08:21

Compartilhar notícia

Foto: Guto Rocha
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Lista de falecimentos dos dias 31 de outubro a 1º de novembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 08h20 deste sábado (1º).

ADILSON GARCIA DE MOURA - 41 anos - LONDRINA/PR

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade

Falecimento em: 01/11/2025

Data e Horário do Velório: 01/11/2025 - 09:00

Publicidade

Local do Velório: RUA SEVERINO PEBA ROLIM, 162

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 16:00

Publicidade

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

Publicidade


GERALDO GONÇALVES RAMOS - 82 anos - RIBEIRAO CLARO/PR

Falecimento em: 01/11/2025

Publicidade


SANDRA MARIA DE CAMARGO - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/11/2025

Publicidade

Data e Horário do Velório: 01/11/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Publicidade

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO


SEVERINA GOMES DE FREITAS - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/11/2025

Data e Horário do Velório: 01/11/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO


ADEMILSON DIAS - 57 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório: 31/10/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO


ALVINO APARECIDO FILHO - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório: 31/10/2025 - 14:00

Local do Velório: TEMPLO MAÇONICO. RUA ALAGOAS, 760. BAIRRO:CENTRO

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO


AUREA DE ARAUJO RUA - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório: 31/10/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 31/10/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO


CARLOS BISPO DE MIRANDA - 62 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 31/10/2025


ELISABETE DE OLIVEIRA SILVA - 62 anos - CAMBARA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Local do Velório: OUTRO

Local do Sepultamento: OUTROS


ENEIDA MARIA ROSSA DE OLIVEIRA - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório: 01/11/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO


HILDO GRIGOLI - 68 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório: 31/10/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO


IVO DE BRITO - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório: 01/11/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO


JOSE ROBERTO DOS SANTOS - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório: 01/11/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: PREPARANDO


JOSEFA TENORIO DE OLIVEIRA - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório: 01/11/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 18:00

Local do Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO


LIBERTINA FABRIN RABELLO - 84 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 31/10/2025


MARIA BATISTA PEREIRA - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório: 01/11/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM MARACANÃ

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO


MARIA DE SOUZA FIGUEIREDO - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório: 31/10/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO


NOEDY BENEDICTO CASTRO - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Local do Velório: IVAIPORÃ-PR

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. IVAIPORÃ


OSVALDO BATISTA FERNANDES - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório: 01/11/2025 - 07:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO


OSWALDO STORER FILHO - 73 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório: 31/10/2025 - 05:50


RN - DIENE TAIS PEREIRA - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório: 31/10/2025 - 11:00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO


SERGIO LARA - 85 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Local do Velório: SANTA MARIANA-PR

Local do Sepultamento: OUTROS


VALDECIR SILVA FERREIRA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório: 31/10/2025 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Cadastre-se em nossa newsletter

Situação: VELANDO

Obituário Londrina obituários obituário falecidos Falecimentos
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas