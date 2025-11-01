Falecimentos de 31 de outubro a 1º de novembro de 2025 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 31 de outubro a 1º de novembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 08h20 deste sábado (1º).





ADILSON GARCIA DE MOURA - 41 anos - LONDRINA/PR

Publicidade

Publicidade

Falecimento em: 01/11/2025

Data e Horário do Velório: 01/11/2025 - 09:00

Publicidade

Local do Velório: RUA SEVERINO PEBA ROLIM, 162

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 16:00

Publicidade

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

Publicidade





GERALDO GONÇALVES RAMOS - 82 anos - RIBEIRAO CLARO/PR

Falecimento em: 01/11/2025

Publicidade





SANDRA MARIA DE CAMARGO - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/11/2025

Publicidade

Data e Horário do Velório: 01/11/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Publicidade

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





SEVERINA GOMES DE FREITAS - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/11/2025

Data e Horário do Velório: 01/11/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ADEMILSON DIAS - 57 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório: 31/10/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ALVINO APARECIDO FILHO - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório: 31/10/2025 - 14:00

Local do Velório: TEMPLO MAÇONICO. RUA ALAGOAS, 760. BAIRRO:CENTRO

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





AUREA DE ARAUJO RUA - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório: 31/10/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 31/10/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





CARLOS BISPO DE MIRANDA - 62 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 31/10/2025





ELISABETE DE OLIVEIRA SILVA - 62 anos - CAMBARA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Local do Velório: OUTRO

Local do Sepultamento: OUTROS





ENEIDA MARIA ROSSA DE OLIVEIRA - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório: 01/11/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





HILDO GRIGOLI - 68 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório: 31/10/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





IVO DE BRITO - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório: 01/11/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





JOSE ROBERTO DOS SANTOS - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório: 01/11/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: PREPARANDO





JOSEFA TENORIO DE OLIVEIRA - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório: 01/11/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 18:00

Local do Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





LIBERTINA FABRIN RABELLO - 84 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 31/10/2025





MARIA BATISTA PEREIRA - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório: 01/11/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM MARACANÃ

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MARIA DE SOUZA FIGUEIREDO - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório: 31/10/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





NOEDY BENEDICTO CASTRO - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Local do Velório: IVAIPORÃ-PR

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. IVAIPORÃ





OSVALDO BATISTA FERNANDES - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório: 01/11/2025 - 07:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





OSWALDO STORER FILHO - 73 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório: 31/10/2025 - 05:50





RN - DIENE TAIS PEREIRA - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório: 31/10/2025 - 11:00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





SERGIO LARA - 85 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Local do Velório: SANTA MARIANA-PR

Local do Sepultamento: OUTROS





VALDECIR SILVA FERREIRA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/10/2025

Data e Horário do Velório: 31/10/2025 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Situação: VELANDO