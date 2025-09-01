Lista de falecimentos dos dias 31 de agosto e 1º de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h10 desta segunda-feira (1º).
APARECIDO MAGALHAES DE SOUZA - 64 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 01/09/2025
Data e Horário do Velório: 01/09/2025 - 13:00
Local do Velório: RUA TANGARA, 181
Data e Horário do Sepultamento: 02/09/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: PREPARANDO
MARIA APARECIDA DE SOUZA - 59 anos - NOVA AMERICA DA COLINA/PR
Falecimento em: 01/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MOACIR CORNETA - 94 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 01/09/2025
Data e Horário do Velório: 01/09/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: PREPARANDO
BENEDITO HENRIQUE DOS REIS - 68 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 31/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: TAMARANA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. DE TAMARANA
Situação:
CICERA DARCH RODRIGUES - 71 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 31/08/2025
Data e Horário do Velório: 01/09/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO