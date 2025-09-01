



Lista de falecimentos dos dias 31 de agosto e 1º de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h10 desta segunda-feira (1º).





APARECIDO MAGALHAES DE SOUZA - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/09/2025

Data e Horário do Velório: 01/09/2025 - 13:00

Local do Velório: RUA TANGARA, 181

Data e Horário do Sepultamento: 02/09/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO





MARIA APARECIDA DE SOUZA - 59 anos - NOVA AMERICA DA COLINA/PR

Falecimento em: 01/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

MOACIR CORNETA - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/09/2025

Data e Horário do Velório: 01/09/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO

BENEDITO HENRIQUE DOS REIS - 68 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 31/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: TAMARANA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. DE TAMARANA

Situação:





CICERA DARCH RODRIGUES - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/08/2025

Data e Horário do Velório: 01/09/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO







