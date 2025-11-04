Lista de falecimentos dos dias 03 e 04 de novembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 7h55 desta terça-feira (04).
ADRIANA LEAL MARQUES - 71 anos - ROLANDIA/PR
Falecimento em: 04/11/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
DANIEL VIEIRA DOS SANTOS - 87 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 04/11/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
GISELE PETRAUSKAS - 52 anos - PORECATU/PR
Falecimento em: 04/11/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MARIA DA LUZ PEREIRA - 61 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 04/11/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MARIANA MENDONCA DE OLIVEIRA - 0 anos - IBAITI/PR
Falecimento em: 04/11/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ROSELI SANTOS SILVA - 46 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 04/11/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação: