Obituário

Falecimentos dos dias 03 e 04 de novembro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
04 nov 2025 às 08:03

Foto: Guto Rocha
Lista de falecimentos dos dias 03 e 04 de novembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 7h55 desta terça-feira (04).


ADRIANA LEAL MARQUES - 71 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 04/11/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

DANIEL VIEIRA DOS SANTOS - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/11/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


GISELE PETRAUSKAS - 52 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 04/11/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


MARIA DA LUZ PEREIRA - 61 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 04/11/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


MARIANA MENDONCA DE OLIVEIRA - 0 anos - IBAITI/PR

Falecimento em: 04/11/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


ROSELI SANTOS SILVA - 46 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/11/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


Acesf Acesf de Londrina Falecimentos obituário Obituário Londrina obituários
