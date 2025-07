Falecimentos dos dias 1° e 02 de julho de 2025 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 1° a 02 de julho de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h20 desta quarta-feira (02).

ALZIRA FIDELIS DA CUNHA - 72 anos - FLORESTÓPOLIS/PR

Falecimento em: 02/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





BRIGIDA FARIA DAS NEVES - 93 anos - PITANGUEIRAS/PR

Falecimento em: 02/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PITANGUEIRAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL ROLÂNDIA

Situação:

Publicidade





EUNICE DE LIMA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: (IGREJA) RUA BELÉM, 409 - CENTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:

Publicidade





JUAREZ TAVORA BARBOZA - 68 anos - IBIPORÃ/PR

Falecimento em: 02/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL

Situação: