Lista de falecimentos dos dias 1º e 2 de fevereiro de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







LOURDES PERES LEDESMA - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2023

Data e Horário do Velório: 02/02/2023 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

MARIA NEIDE DA SILVA - 79 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 02/02/2023

Data e Horário do Velório: 02/02/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO





NAIR GOMES DO NASCIMENTO - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

PEDRO ANGELO DA COSTA - 68 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 02/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





PEDRO HENRIQUE PEREIRA PARDINHO - 0 anos - UBIRATA/PR

Falecimento em: 02/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: UBIRATA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/02/2023

Data e Horário do Velório: 02/02/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA IGREJA JD DO SOL- RUA CAPELA 177

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO