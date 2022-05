Lista de falecimentos dos dias 1º e 2 de maio de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h39.



GABRIEL BARANDINA ANTUNES - 21 anos - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

Falecimento em: 02/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





GABRIEL MELO DA SILVA - 29 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 02/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





SOELI APARECIDA BUENO - 41 anos - GRANDES RIOS

Falecimento em: 02/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: GRANDES RIOS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





ELIO ALECIO MAZO - 54 anos - IÇARA/SC

Falecimento em: 02/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CONCÓRDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





EDUARDO ZANDONA - 43 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 02/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MIRASSELVA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MIRASSELVA





VALDEIR ROBERTO TOMAZELLI - 61 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/05/2022

Início do Velório: 12H00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM MARACANÃ

Data e Horário do Sepultamento: 02/05/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





NELSON FELICIO ADRIANO - 96 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 02/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ANA NUNES DA CRUZ - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/05/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/05/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





NM - FRANCIELLE NOGUEIRA GONÇALVES DE SOUZA - 0 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA APARECIDA CAVALHEIRO - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório: 12H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 02/05/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





SEBASTIÃO FLORINDO - 80 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento: 02/05/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





NIVALDO ROSSI - 71 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/05/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





SERGIO GALDINO DA SILVA - 74 anos - S J DA SERRA

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





TEREZINHA RICARDO DE SA - 71 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório: 04H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 02/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA





NM - STELLA CAMBUHY VICENTE - 0 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório: 14H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 02/05/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





HULDA NEGRÃO KIIHNE ALVARENGA - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/05/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





JOSE ALEIXO FERREIRA - 69 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBÉ





ANTONIO ANCIOTO - 92 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





NAUZIRIA APARECIDA DE BRITO - 83 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório: 12H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 02/05/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





RYUZO AKIBA - 91 anos - ASSAÍ

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: A DEFINIR





NEIVALDO BRITO PEREIRA - 45 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/05/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ISSAMU FUJII - 73 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/05/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





MARIA DE LOURDES SITA - 80 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório: 05H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 02/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





CICERO FRANCISCO DA SILVA - 75 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório: 22H00

Local do Velório: RUA CLAUDIO FAISSAL (FRENTE AO 385 SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS)

Data e Horário do Sepultamento: 02/05/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA





MARIA APARECIDA PICHELLI - 70 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório: 17H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/05/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





GUMERCINDO DE OLIVEIRA RODRIGUES - 80 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 02/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS





NERY TURQUES GREGORIO - 90 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: IG BATISTA RUA FRANCISCO GABRIEL ARRUDA 1064

Data e Horário do Sepultamento: 02/05/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





ODIONNE MILITAO DUARTE - 73 anos - PRADO FERREIRA

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





VITOR VIEIRA FERREIRA - 84 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório: 14H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/05/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





TEREZA MARIA DA SILVA - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





REVANILDA FATIMA DE SOUZA PESCADOR - 67 anos - SERTANÓPOLIS

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: SERTANÓPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SERTANÓPOLIS





JAILMA APARECIDA DE SOUZA - 47 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ROLÂNDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLÂNDIA





DOMINGAS TEREZA VILALVA - 83 anos - SANTA AMÉLIA

Falecimento em: 01/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS