Lista de falecimentos dos dias 1º e 2 de maio de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta terça-feira (2).







JANIS SIQUEIRA - 58 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 02/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

JORGE NETTO - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/05/2023

Data e Horário do Velório: 02/05/2023 - 09:30

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/05/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





JOSE ALTINO GUIDOTTI - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/05/2023

Data e Horário do Velório: 02/05/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/05/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO

LUIZA MARIA RAMOS DOS SANTOS - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





SEBASTIAO CAZO - 69 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 02/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





VICENTE LAURINDO PEREIRA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 02/05/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





ALADIA TEREZA DRANKA - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/05/2023

Data e Horário do Velório: 02/05/2023 - 07:00

Local do Velório: CAPELA 6 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/05/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO