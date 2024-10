Lista de falecimentos dos dias 1º e 2 de outubro de 2024 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h desta quarta-feira (2).







BENEDITA MARIA VIEIRA DA SILVA - 63 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR

Falecimento em: 02/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

DOLORES KRELING - 94 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 02/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





EDVALDO MOTA SANTANA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/10/2024

Data e Horário do Velório: 02/10/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 03/10/2024 - 00:00

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Situação: PREPARANDO





LAURA GOMES FREGONESI - 1 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/10/2024

Data e Horário do Velório: 02/10/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 5 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/10/2024 - 15:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





PAULO SOARES DA SILVA - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 2 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:





ABE SUSUMO - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/10/2024

Data e Horário do Velório: 02/10/2024 - 02:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/10/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





ANDRE FERREIRA DOS SANTOS - 43 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/10/2024

Data e Horário do Velório: 01/10/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/10/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ANTONIO SANTANA - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





BENEDITO SIMIONI - 76 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 01/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CELSO GOTARDO - 82 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 01/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DIRCEU TEDARDI - 71 anos - MARILANDIA DO SUL/PR

Falecimento em: 01/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





EDNA MARIA DOS SANTOS - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/10/2024

Data e Horário do Velório: 02/10/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/10/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ELOIDI GUSTAVO DOS SANTOS LIMA - 12 anos - TELEMACO BORBA/PR

Falecimento em: 01/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





IDALINA TAMBARUCI PASQUALINOTTI - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/10/2024

Data e Horário do Velório: 02/10/2024 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/10/2024 - 10:30

Local do Sepultamento: IBIPORA

Situação: VELANDO





IOLANDA MOREIRA DE PAULA - 81 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 01/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOAQUIM KUNIO TAMURA - 75 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 01/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LETICIA ZANIN BETTIATI - 92 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 01/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LOURIVAL RODOLFO GALDINO - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/10/2024

Data e Horário do Velório: 02/10/2024 - 08:00

Local do Velório: COM. CRISTA SERVOS DO REI-R. LUIZ CARLOS DE CASTRO COSTA 253

Data e Horário do Sepultamento: 02/10/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





LUIZ BASSER ARAGAO - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/10/2024

Data e Horário do Velório: 01/10/2024 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 02/10/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





MARIA MADALENA EVANGELISTA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/10/2024

Data e Horário do Velório: 01/10/2024 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/10/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





NIVALDO PEDRALI - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/10/2024

Data e Horário do Velório: 02/10/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 6 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/10/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





OTONIEL ALVES CAMARGO - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/10/2024

Data e Horário do Velório: 01/10/2024 - 14:00

Local do Velório: (IGREJA) RUA FOZ DO IGUAÇU,205.VILA JUDITH

Data e Horário do Sepultamento: 01/10/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





PENCINEI ALVES - 58 anos - PARANAVAI/PR

Falecimento em: 01/10/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ROMEU EDISON PAULINO - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/10/2024

Data e Horário do Velório: 01/10/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/10/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





ROSELENE POLLI DE MELLO - 59 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 01/10/2024

Data e Horário do Velório: 02/10/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/10/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





ROVILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/10/2024

Data e Horário do Velório: 02/10/2024 - 10:30

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/10/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO