Lista de falecimentos dos dias 1° e 2 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h10 desta quinta-feira (2).





JOSE SETI - 81 anos - SERTANOPÓLIS/PR

Falecimento em: 02/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SERTANOPÓLIS-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

JOÃO LOBO DE CARVALHO - 81 anos - BARRA DO JACARÉ/PR

Falecimento em: 02/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





NEUZA MENDES DA SILVA FELIX - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/10/2025

Data e Horário do Velório: 02/10/2025 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 03/10/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO





AKIRA YAMAMOTO - 78 anos - ASSAÍ/PR

Falecimento em: 01/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ASSAI-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ASSAI

Situação:





APARECIDA FATIMA DOS SANTOS - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/10/2025

Data e Horário do Velório: 02/10/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/10/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





BENEDITO FERMINO REIS - 64 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 01/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:







