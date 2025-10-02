Lista de falecimentos dos dias 1° e 2 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h10 desta quinta-feira (2).
JOSE SETI - 81 anos - SERTANOPÓLIS/PR
Falecimento em: 02/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: SERTANOPÓLIS-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
JOÃO LOBO DE CARVALHO - 81 anos - BARRA DO JACARÉ/PR
Falecimento em: 02/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
NEUZA MENDES DA SILVA FELIX - 77 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/10/2025
Data e Horário do Velório: 02/10/2025 - 15:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 03/10/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: PREPARANDO
AKIRA YAMAMOTO - 78 anos - ASSAÍ/PR
Falecimento em: 01/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: ASSAI-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: ASSAI
Situação:
APARECIDA FATIMA DOS SANTOS - 58 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 01/10/2025
Data e Horário do Velório: 02/10/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 02/10/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
BENEDITO FERMINO REIS - 64 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR
Falecimento em: 01/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação: