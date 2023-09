Lista de falecimentos dos dias 1º e 2 de setembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8 horas deste sábado (2).





DELFINO JOSE DOS SANTOS - 70 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 02/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

ISAULINA DE MORAES CARARO - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/09/2023

Data e Horário do Velório: 02/09/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 02/09/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO





LUCINEIA MARTINS DE SOUZA - 45 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/09/2023

Data e Horário do Velório: 02/09/2023 - 09:00

Local do Velório: SALAO PAROQUIAL DE IRERE

Data e Horário do Sepultamento: 02/09/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL IRERÊ

Situação: PREPARANDO

SALOMAO NANTES - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/09/2023

Data e Horário do Velório: 02/09/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 03/09/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO





AIDE BATISTOTTI CESAR - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/09/2023

Data e Horário do Velório: 01/09/2023 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/09/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO

ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA FILHO - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/09/2023

Data e Horário do Velório: 02/09/2023 - 02:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/09/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





AUREA BERNARDA DA SILVA PEREIRA - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/09/2023

Data e Horário do Velório: 01/08/2023 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/09/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

CLARA LOVO KOMURA - 0 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 01/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DELVO LUPERCIO TARTAROTTI - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/09/2023

Data e Horário do Velório: 02/09/2023 - 08:30

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/09/2023 - 16:30

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO

EDSON PERALTA LOPES COCA - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/09/2023

Data e Horário do Velório: 01/09/2023 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 02/09/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





EMILIA DE BRITO FIEL - 75 anos - PRADO FERREIRA/PR

Falecimento em: 01/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PRADO FERREIRA

Situação:

FRANCISCO CARLOS DA SILVA - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/09/2023

Data e Horário do Velório: 01/09/2023 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/09/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





ILDA FAVORETO BARRETO - 86 anos - APUCARANA/PR

Falecimento em: 01/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

JAIR ZANARDO - 72 anos - CAMBARA/PR

Falecimento em: 01/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOAO PINTO - 84 anos - RIBEIRAO DO PINHAL/PR

Falecimento em: 01/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSELITO DOS SANTOS - 81 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 01/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MAURO SIDNEY MODESTO - 64 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 01/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MINERVINO DOS SANTOS - 86 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 01/09/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





VALDEMIR FERREIRA - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/09/2023

Data e Horário do Velório: 02/09/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/09/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





WALCIR DOS SANTOS - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/09/2023

Data e Horário do Velório: 02/09/2023 - 04:00

Local do Velório: RUA ISAAC LEAO LEVI 215 - MARABA

Data e Horário do Sepultamento: 02/09/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





AGUINALDO BISPO DE OLIVEIRA - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/08/2023

Data e Horário do Velório: 01/09/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ANTONIO APARECIDO AMADO - 79 anos - ARAPONGAS/PR

Falecimento em: 31/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ELIAS MOREIRA - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/08/2023

Data e Horário do Velório: 01/09/2023 - 04:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ERENILTO FONTES MEIRA - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/08/2023

Data e Horário do Velório: 31/08/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 31/08/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





FRANCISCO CANDIDO FERREIRA - 97 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/08/2023

Data e Horário do Velório: 31/08/2023 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA - 84 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 31/08/2023

Data e Horário do Velório: 31/08/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 5 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





GETULIO VARGAS PINTO - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/08/2023

Data e Horário do Velório: 01/09/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





HERMINIA BARRETO FAVORETO - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/08/2023

Data e Horário do Velório: 31/08/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





JESUS MARIA BAJO Y REBOLLAR - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/08/2023

Data e Horário do Velório: 01/09/2023 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MANOEL APARECIDO LOPES - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/08/2023

Data e Horário do Velório: 31/08/2023 - 17:30

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - 91 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 31/08/2023

Data e Horário do Velório: 01/09/2023 - 00:01

Local do Velório: CASA DE VELORIO JD SANTO ANDRE DE CAMBE

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARIA CIDINEA CAVALCANTE DE OLIVEIRA - 55 anos - APUCARANA/PR

Falecimento em: 31/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA DO NASCIMENTO ALECRIM - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/08/2023

Data e Horário do Velório: 31/08/2023 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MARIA GENI DA SILVA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/08/2023

Data e Horário do Velório: 01/09/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MAURO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA - 68 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 31/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ORTALINA MARIA DE JESUS - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/08/2023

Data e Horário do Velório: 02/09/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 02/09/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





VALDECIR JOSE DA SILVA - 34 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/08/2023

Data e Horário do Velório: 01/09/2023 - 05:00

Local do Velório: IGREJA BATISTA BETEL, R: DAS BEGONIAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/09/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





ANTONIA LUZIA FONTANA GOMES PEREIRA - 57 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 30/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANTONIO CIRO BORNIA - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/08/2023

Data e Horário do Velório: 30/08/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 31/08/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO