Lista de falecimentos dos dias 1º e 2 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h50 desta terça-feira (02).
CARMEN DALBEN PITORI - 92 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/09/2025
Data e Horário do Velório: 02/09/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 02/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: PREPARANDO
LAERCIO PEREIRA ROCHA - 73 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
MARIA MADALENA LEITE SAMPAIO - 47 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 02/09/2025
Data e Horário do Velório: 02/09/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 02/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
PAULO COSMO RODRIGUES - 77 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 02/09/2025
Data e Horário do Velório: 02/09/2025 - 13:00
Local do Velório: CAPELA DA PREVER - CAMBE
Data e Horário do Sepultamento: 02/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA
Situação: PREPARANDO
ADRIANA DA SILVA LEITE - 38 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 01/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação: I.M.L