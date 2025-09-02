Lista de falecimentos dos dias 1º e 2 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h50 desta terça-feira (02).





CARMEN DALBEN PITORI - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/09/2025

Data e Horário do Velório: 02/09/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 02/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO

LAERCIO PEREIRA ROCHA - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA MADALENA LEITE SAMPAIO - 47 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/09/2025

Data e Horário do Velório: 02/09/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 02/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





PAULO COSMO RODRIGUES - 77 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 02/09/2025

Data e Horário do Velório: 02/09/2025 - 13:00

Local do Velório: CAPELA DA PREVER - CAMBE

Data e Horário do Sepultamento: 02/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA

Situação: PREPARANDO





ADRIANA DA SILVA LEITE - 38 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 01/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: I.M.L