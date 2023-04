Lista de falecimentos dos dias 10 e 11 de abril de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 7h45 desta terça-feira (11).





ANTONIO MASSONI - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/04/2023

Data e Horário do Velório: 11/04/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO

FILOGONIO GODINHO LIMA - 87 anos - RANCHO ALEGRE/PR

Falecimento em: 11/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ROSEMEIRE DE OLIVEIRA FERREIRA DO NASCIMENTO - 55 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 11/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: