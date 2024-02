Lista de falecimentos dos dias 10 e 11 de fevereiro de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 14h deste domingo (11)







APARECIDO JOSE PIRES - 57 anos - CORNELIO/PR

Falecimento em: 11/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



KIYOE TURUDA MOREIRA - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/02/2024

Data e Horário do Velório: 11/02/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO



MAICON APARECIDO TEIXEIRA - 48 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/02/2024

Data e Horário do Velório: 11/02/2024 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO



MARCIO DE SILOS FERRAZ - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/02/2024

Data e Horário do Velório: 11/02/2024 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO



MARIA LUCIA DOS SANTOS PAIS LOURENCO - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/02/2024

Data e Horário do Velório: 11/02/2024 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/02/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO



RN DE DAISY ANDRE DE SOUZA GEMELAR 1 - 0 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 11/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: