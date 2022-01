Lista de falecimentos dos dias 10 e 11 de janeiro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 6h50.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





ZENEIDE DE ARAUJO BELIZARIO - 76 anos - LONDRINA

Comunicação em: 11/01/2022 - 04H08

Falecimento em: 11/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

AGNESE SERAFINA ESCOPARO GIMENES - 90 anos - CAMBARÁ

Comunicação em: 11/01/2022 - 03H10

Falecimento em: 11/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOILSON QUEIROZ - 54 anos - LONDRINA

Comunicação em: 11/01/2022 - 01H32

Falecimento em: 11/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/01/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ANA MARIA ONISKO ADELMAR - 65 anos - ST ANTONIO DA PLATINA

Comunicação em: 10/01/2022 - 23H02

Falecimento em: 10/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





Continua depois da publicidade

RN - GLEISE DAIANE RODRIGUES DA SILVA - 0 anos - LONDRINA

Comunicação em: 10/01/2022 - 22H50

Falecimento em: 10/01/2022

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 11/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





VICTOR DIONISIO - 89 anos - LONDRINA

Comunicação em: 10/01/2022 - 21H51

Falecimento em: 10/01/2022

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 11/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





NORIVALDO MACEDO CARNEIRO - 75 anos - IBAITI

Comunicação em: 10/01/2022 - 21H35

Falecimento em: 10/01/2022

Local do Velório: JAPIRA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIO KIYOHIKO ADANIYA - 61 anos - LONDRINA

Comunicação em: 10/01/2022 - 21H26

Falecimento em: 10/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





IRACEMA APARECIDA FERNANDES - 77 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Comunicação em: 10/01/2022 - 20H45

Falecimento em: 10/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIO HENRIQUE PEPILASCO - 57 anos - LONDRINA

Comunicação em: 10/01/2022 - 16H10

Falecimento em: 10/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 11/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





ANGELA MARIA PRONI CARGANO - 67 anos - LONDRINA

Comunicação em: 10/01/2022 - 14H05

Falecimento em: 10/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 11/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO