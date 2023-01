Lista de falecimentos dos dias 10 e 11 de janeiro de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ARIELEM MARIA ABREU DE PAULA - 38 anos - CARLOPOLIS/PR

Falecimento em: 11/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/01/2023

Data e Horário do Velório: 11/01/2023 - 11:00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 11/01/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





LOURDES CORTES FIGUEIREDO - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/01/2023

Data e Horário do Velório: 11/01/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/01/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

MARILENE DOMINGUES DOS SANTOS - 45 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





RODRIGO LUCAS BALIEIRO SILVA - 37 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTONIO WANDERLEY VIEIRA - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO C/ ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 11/01/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:





BENEDITO CARLOS CALEGARI - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/01/2023

Data e Horário do Velório: 10/01/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 10/01/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO