Lista de falecimentos dos dias 10 e 11 de julho de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h.







CORINA SAKUMA - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/07/2023

Data e Horário do Velório: 11/07/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 11/07/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO

HELENA PIRES GONAÇLVES DE CAMARGO - 99 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 11/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JULIA BIGETI BARBOSA - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/07/2023

Data e Horário do Velório: 11/07/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 11/07/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO

LAERCIO DE PAULA FERNANDES - 64 anos - BARRA DO JACARE/PR

Falecimento em: 11/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LEONICE RODRIGUES - 55 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 11/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ALBERTO TOMIO KIROSHITA - 75 anos - COLORADO/PR

Falecimento em: 10/07/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: