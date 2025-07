Lista de falecimentos dos dias 10 e 11 de julho de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h30 desta sexta-feira (11).





GISELE DA CONCEIÇÃO SILVA - 36 anos - ROLÂNDIA/PR

Falecimento em: 11/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

JOSE ANTÔNIO SAITO - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

NILSON APARECIDO PIEDADE - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ANTONIO RIBEIRO VAZ - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

APARECIDA DE OLIVEIRA PASSOS - 71 anos - ASSAÍ/PR

Falecimento em: 10/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: