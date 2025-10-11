Pesquisar

Falecimentos dos dias 10 e 11 de outubro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
11 out 2025 às 08:38

Foto: Guto Rocha
Lista de falecimentos dos dias 10 e 11 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h30 deste sábado (11).


ADELINO DOS SANTOS CHAVES - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/10/2025

Data e Horário do Velório: 11/10/2025 - 11:00

Local do Velório: IG. PRESBIT. REVIVER - R. GRAFITA, 332. WALDEMAR HAUER.

Data e Horário do Sepultamento: 11/10/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO


LENI BARBOSA CAMARGO - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/10/2025

Data e Horário do Velório: 11/10/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 11/10/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO


obituário Obituário Londrina obituários Acesf Acesf de Londrina Falecimentos
