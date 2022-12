Lista de falecimentos dos dias 11 e 12 de dezembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ALONCIO DE MELLO - 82 anos - NOVA SANTA BARBARA/PR

Falecimento em: 12/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

LEONDENIZ MENESES CORNETA - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





SIDNEI APARECIDO ALVES - 52 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/12/2022

Data e Horário do Velório: 12/12/2022 - 11:00

Local do Velório: RUA IVAI 331 - IG. ASSEMBLEIA DE DEUS - DIST. MARAVILHA

Data e Horário do Sepultamento: 12/12/2022 - 16:30

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA

Situação: PREPARANDO

ALFREDO GOMES RIBEIRO - 66 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 11/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





BLANDINA LIMA SOUZA DOS SANTOS - 98 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/12/2022

Data e Horário do Velório: 12/12/2022 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/12/2022 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO





FERMINO NICOLAU DE CAMPOS - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/12/2022

Data e Horário do Velório: 12/12/2022 - 10:30

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/12/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO