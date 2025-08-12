Lista de falecimentos dos dias 11 e 12 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h39 desta terça-feira (12).





BENEDITO APARECIDO LOURENCO - 76 anos - NOVA FATIMA/PR

Falecimento em: 12/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: NOVA FATIMA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CORNELIO PROCOPIO-PR

Situação:

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





CARMEN MUNHOZ FERLINE - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/08/2025

Data e Horário do Velório: 12/08/2025 - 06:30

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/08/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





DALVINO BERTO - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/08/2025

Data e Horário do Velório: 12/08/2025 - 08:00

Local do Velório: IG - RUA DARCIRIO EGGER, 568 - PAROQUIA NOSSA SRA DO CARMO

Data e Horário do Sepultamento: 12/08/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Situação: VELANDO

Publicidade





JOSE JOAQUIM DOS SANTOS - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: IBIPORA-PR

Situação:





LUIZ CARLOS FILGUEIRAS - 70 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 12/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ALCIDES BATISTA - 80 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 11/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: