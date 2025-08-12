Pesquisar

Obituário

Falecimentos dos dias 11 e 12 de agosto de 2025 em Londrina

Redação Bonde
12 ago 2025 às 08:41

Foto: Guto Rocha
Lista de falecimentos dos dias 11 e 12 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h39 desta terça-feira (12).


BENEDITO APARECIDO LOURENCO - 76 anos - NOVA FATIMA/PR
Falecimento em: 12/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: NOVA FATIMA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CORNELIO PROCOPIO-PR
Situação:

CARMEN MUNHOZ FERLINE - 87 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 12/08/2025
Data e Horário do Velório: 12/08/2025 - 06:30
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 12/08/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO


DALVINO BERTO - 84 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 12/08/2025
Data e Horário do Velório: 12/08/2025 - 08:00
Local do Velório: IG - RUA DARCIRIO EGGER, 568 - PAROQUIA NOSSA SRA DO CARMO
Data e Horário do Sepultamento: 12/08/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: A DEFINIR
Situação: VELANDO

JOSE JOAQUIM DOS SANTOS - 78 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 12/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: IBIPORA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: IBIPORA-PR
Situação:


LUIZ CARLOS FILGUEIRAS - 70 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR
Falecimento em: 12/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:


ALCIDES BATISTA - 80 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 11/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:

