Lista de falecimentos dos dias 12 e 13 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h15 desta quarta-feira (13).
CICERO ALVES DOS SANTOS - 77 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/08/2025
Data e Horário do Velório: 13/08/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA
Data e Horário do Sepultamento: 13/08/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
MARIA DE LOURDES DE JESUS SILVA - 77 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/08/2025
Data e Horário do Velório: 13/08/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 13/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
RN DE SABRINA FIRMINO DE JESUS CARMONA - 0 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO P/SEPULTAR C/ACOMPANHAMENTO
Data e Horário do Sepultamento: 13/08/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação:
AGENOR ZARELLI DE OLIVEIRA - 83 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 12/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação:
ALICE CRISTINA VIEIRA DE FRANÇA - 37 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 12/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO - 69 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 12/08/2025
Data e Horário do Velório: 13/08/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA
Data e Horário do Sepultamento: 13/08/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO