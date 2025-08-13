Pesquisar

Falecimentos dos dias 12 e 13 de agosto de 2025 em Londrina

13 ago 2025 às 08:19

Lista de falecimentos dos dias 12 e 13 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h15 desta quarta-feira (13).


CICERO ALVES DOS SANTOS - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/08/2025

Data e Horário do Velório: 13/08/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 13/08/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

MARIA DE LOURDES DE JESUS SILVA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/08/2025

Data e Horário do Velório: 13/08/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO


RN DE SABRINA FIRMINO DE JESUS CARMONA - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO P/SEPULTAR C/ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 13/08/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:


AGENOR ZARELLI DE OLIVEIRA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação:


ALICE CRISTINA VIEIRA DE FRANÇA - 37 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/08/2025

Data e Horário do Velório: 13/08/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 13/08/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO



Obituário Londrina obituários Acesf Acesf de Londrina Falecimentos
