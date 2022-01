Falecimentos dos dias 11 e 12 de janeiro de 2022 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 10 e 11 de janeiro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 6h56.



ANTONIO FRANCISCO MARQUES - 86 anos - LONDRINA

Comunicação em: 12/01/2022 - 06H38

Falecimento em: 12/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





TOJIRO HINO - 100 anos - LONDRINA

Comunicação em: 12/01/2022 - 05H14

Falecimento em: 12/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 12/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





SEBASTIAO BENEDITO DE SOUSA - 75 anos - LONDRINA

Comunicação em: 12/01/2022 - 02H42

Falecimento em: 12/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/01/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





FLORISMINDA RODRIGUES - 75 anos - JATAIZINHO

Comunicação em: 12/01/2022 - 01H45

Falecimento em: 11/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ARNALDO BATISTA PEREIRA - 49 anos - LONDRINA

Comunicação em: 12/01/2022 - 01H20

Falecimento em: 11/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 12/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





INOCENCIO JANENE - 81 anos - LONDRINA

Comunicação em: 12/01/2022 - 00H17

Falecimento em: 11/01/2022

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/01/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ERIVANIA BUENO - 33 anos - LONDRINA

Comunicação em: 12/01/2022 - 00H14

Falecimento em: 11/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 12/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





DELEONICE DE FATIMA DE LIMA - 58 anos - LONDRINA

Comunicação em: 11/01/2022 - 22H21

Falecimento em: 11/01/2022

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 12/01/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





ANA ARAUJO CARDOSO - 68 anos - CENTENÁRIO DO SUL

Comunicação em: 11/01/2022 - 17H16

Falecimento em: 11/01/2022

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





CLARINDA BARBOSA DE SOUZA - 62 anos - IBIPORÃ

Comunicação em: 11/01/2022 - 16H20

Falecimento em: 11/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ALEXANDRE CONCEICAO SANTANA - 40 anos - PORECATU

Comunicação em: 11/01/2022 - 15H15

Falecimento em: 11/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





DORACI FERREIRA GONCALVES - 68 anos - ROLÂNDIA

Comunicação em: 11/01/2022 - 15H03

Falecimento em: 11/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ALZIRA BOMBONATTO GIMENES - 59 anos - LONDRINA

Comunicação em: 11/01/2022 - 11H35

Falecimento em: 11/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO