Lista de falecimentos dos dias 11 e 12 de janeiro de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







APARECIDA RODRIGUES MARTINS - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

FERNANDO DE OLIVEIRA - 85 anos - ITAMBARACÁ/PR

Falecimento em: 12/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA DE JESUS LEMES - 104 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/01/2023

Data e Horário do Velório: 12/01/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 12/01/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: PREPARANDO

ROSELI LIMA PEIXOTO DE OLIVEIRA - 56 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 12/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ADEMAR MITSURU KATSUDA - 72 anos - IBIPORA /PR

Falecimento em: 11/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ALBERTINA DOS PASSOS DUARTE - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/01/2023

Data e Horário do Velório: 11/01/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/01/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





ALCEBIADES FELIPE - 77 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 11/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: