Lista de falecimentos dos dias 11 e 12 de novembro de 2024 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 7h16 desta terça-feira (12).





EURIDES RAMOS NOGUEIRA - 81 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 12/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ALICE DA SILVA SODRE - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/11/2024

Data e Horário do Velório: 11/11/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/11/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





ANTONIO RODRIGUES - 97 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/11/2024

Data e Horário do Velório: 11/11/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/11/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





AURORA CUSTODIO DA SILVA DE JESUS - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAR COM ACOMP. CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 11/11/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





CARMELITA SILVERIO GALVAO - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/11/2024

Data e Horário do Velório: 11/11/2024 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 12/11/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ELISANGELA RODRIGUES LUCAS FELIPE - 48 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/11/2024

Data e Horário do Velório: 12/11/2024 - 00:01

Local do Velório: CAPELA MONTE CRISTO - RUA DA MACIEIRA, AO LADO DO 208

Data e Horário do Sepultamento: 12/11/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





HIDEO ITO - 79 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 11/11/2024

Data e Horário do Velório: 11/11/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/11/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





ISAAC RAFAEL MARTELLO GLASSER - 0 anos - FOZ DO IGUACU/PR

Falecimento em: 11/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE DORVAL ALVES - 90 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 11/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MAVIE CUSTODIO DA SILVA DE JESUS - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAR COM ACOMP. NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 11/11/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





OLIVIO NOVELLI - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/11/2024

Data e Horário do Velório: 12/11/2024 - 07:30

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/11/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO





OSVALDO PIOVESANA PELEGRIN - 84 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 11/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





WILSON CLAUDIO ZANINELLI - 84 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 11/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ALCINO LINO PEDROSO - 57 anos - CONGONHINHAS/PR

Falecimento em: 10/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE CONGOINHAS - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CONGOINHAS

Situação:





ALMINDA AKIKO TABUCHI - 74 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 10/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANDREIA CRISTINA TEIXEIRA - 48 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 10/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ARYADNA AG TU SI CANDIDO ROEL FIDENCIO - 1 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 10/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





BENEDITO CANDIDO DE ANDRADE - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/11/2024

Data e Horário do Velório: 11/11/2024 - 06:00

Local do Velório: SALÃO PAROQUIAL PATRIMONIO SELVA

Data e Horário do Sepultamento: 11/11/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL IRERÊ

Situação: SEPULTADO





CALIMERIO SOARES DE PAULA - 78 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 10/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DIOMAR GONCALVES DO CARMO - 86 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 10/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE ROLANDIA

Situação:





FRANCISCO CARLOS FERNANDES - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/11/2024

Data e Horário do Velório: 11/11/2024 - 04:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 11/11/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





IRACI ALVES CARNERALI - 62 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 10/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DESPEDIDA NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 10/11/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





JOAO GUILHERME MARTINS DE OLIVEIRA - 31 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/11/2024

Data e Horário do Velório: 10/11/2024 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 10/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOAO PEREIRA NEVES - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/11/2024

Data e Horário do Velório: 10/11/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 11/11/2024 - 13:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





KIKUO KANDA - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/11/2024

Data e Horário do Velório: 10/11/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MARCOS ANTONIO DE SOUZA - 56 anos - JOAQUIM TAVORA/PR

Falecimento em: 10/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NM - ISABELA DA SILVA DIAS - 0 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 10/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





RN TIFFANY GIOVANA FRANCO DE OLIVEIRA (YASMIN DE OLIVEIRA FABIANO) - 0 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 10/11/2024

Data e Horário do Velório: 11/11/2024 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/11/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





CARLOS ROBERTO SCALASSARA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/11/2024

Data e Horário do Velório: 10/11/2024 - 14:30

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 10/11/2024 - 18:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





DULCINEIA DAS NEVES REIS - 51 anos - IBIPORÃ/PR/PR

Falecimento em: 09/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE IBIPORÃ

Situação:





ELENIR APARECIDA DE LIMA - 54 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 09/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PORECATU

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





HILDA COSTA DA SILVA GUERRA - 51 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/11/2024

Data e Horário do Velório: 09/11/2024 - 23:00

Local do Velório: RUA JOSE CARLOS FERREIRA, 395, BAIRRO SAO JORGE

Data e Horário do Sepultamento: 10/11/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





IGNES MAZIERO DOS SANTOS - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/11/2024

Data e Horário do Velório: 09/11/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 09/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





IZABEL FERREIRA GABRIEL - 62 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 09/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JAIME FERREIRA VAZ - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/11/2024

Data e Horário do Velório: 10/11/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 10/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





JOAO BATISTA - 78 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 09/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JATAIZINHO-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOAO CARLOS LUCIO CORREIA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/11/2024

Data e Horário do Velório: 09/11/2024 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 10/11/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





JOYCE FERNANDA LULA DA SILVA - 38 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 09/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LAURO LURIBE DA SILVA - 58 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 09/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LUIZ ANTONIO DE RESENDE MIRANDA - 55 anos - ARAPONGAS/PR

Falecimento em: 09/11/2024

Data e Horário do Velório: 10/11/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





MARIA JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/11/2024

Data e Horário do Velório: 09/11/2024 - 05:00

Local do Velório: RUA HERCULES ACCORSI, 410 - CAFEZAL 4

Data e Horário do Sepultamento: 09/11/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARIA LUCIA PEREIRA DELLAVIA - 69 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 09/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SERTANOPOLIS/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS

Situação:





MAURILIO DE OLIVEIRA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/11/2024

Data e Horário do Velório: 09/11/2024 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 10/11/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MAURO APARECIDO PEREIRA - 68 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 09/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: BANDEIRANTES-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ORLEI ANTUNES DA ROSA - 49 anos - /PR

Falecimento em: 09/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ZILDA DANCIGER - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/11/2024

Data e Horário do Velório: 09/11/2024 - 23:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 10/11/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





