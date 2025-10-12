Lista de falecimentos dos dias 11 e 12 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 15h44 deste domingo (12).





CICERA DE LIMA PICOLOTO - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/10/2025

Data e Horário do Velório: 12/10/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 12/10/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: CEMITERIO DE IBIPORA

Situação: VELANDO

Publicidade

Publicidade





DIRCEU FONTINI - 65 anos - CAMBARA/PR

Falecimento em: 12/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





DURVALINA BATISTA DE OLIVEIRA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/10/2025

Data e Horário do Velório: 12/10/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 13/10/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: PREPARANDO

Publicidade





LEONICE ALBIEIRO - 65 anos - SANTA MARIANA/PRFalecimento em: 12/10/2025



Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade

MARIO RODRIGUES DA MATA - 84 anos - LONDRINA/PR





Publicidade

Falecimento em: 12/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 12/10/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA

Situação:





NILSON FAGGION - 82 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 12/10/2025

Data e Horário do Velório: 12/10/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/10/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO

Publicidade





ORLANDO ELIAS DOS SANTOS - 98 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





PAULO DA SILVA PATTARELLI - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/10/2025

Data e Horário do Velório: 12/10/2025 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/10/2025 - 20:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: VELANDO





SIDIO APOLINARIO - 64 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 12/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





TEREZINHA ROSALINO CAVALLARI PEREIRA - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 12/10/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: