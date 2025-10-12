Lista de falecimentos dos dias 11 e 12 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 15h44 deste domingo (12).
CICERA DE LIMA PICOLOTO - 78 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 12/10/2025
Data e Horário do Velório: 12/10/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 12/10/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: CEMITERIO DE IBIPORA
Situação: VELANDO
DIRCEU FONTINI - 65 anos - CAMBARA/PR
Falecimento em: 12/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
DURVALINA BATISTA DE OLIVEIRA - 83 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 12/10/2025
Data e Horário do Velório: 12/10/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 13/10/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação: PREPARANDO
LEONICE ALBIEIRO - 65 anos - SANTA MARIANA/PRFalecimento em: 12/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MARIO RODRIGUES DA MATA - 84 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 12/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO
Data e Horário do Sepultamento: 12/10/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA
Situação:
NILSON FAGGION - 82 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 12/10/2025
Data e Horário do Velório: 12/10/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 12/10/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: SEPULTADO
ORLANDO ELIAS DOS SANTOS - 98 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 12/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
PAULO DA SILVA PATTARELLI - 87 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 12/10/2025
Data e Horário do Velório: 12/10/2025 - 13:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 12/10/2025 - 20:00
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação: VELANDO
SIDIO APOLINARIO - 64 anos - TAMARANA/PR
Falecimento em: 12/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
TEREZINHA ROSALINO CAVALLARI PEREIRA - 73 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 12/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO
Data e Horário do Sepultamento: 12/10/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: