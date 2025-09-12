Lista de falecimentos dos dias 11 e 12 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h00 desta quinta-feira (11).
ARATI CAFIEIRO DE TOLEDO - 73 anos - SANTA MARIANA/PR
Falecimento em: 12/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: SANTA MARIANA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: SANTA MARIANA-PR
Situação:
ELZA SENEGALHA DORETTO - 78 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 12/09/2025
Data e Horário do Velório: 12/09/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE
Data e Horário do Sepultamento: 12/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
FLORIANISIA SERPA DE SOUZA - 83 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 12/09/2025
Data e Horário do Velório: 12/09/2025 - 13:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 12/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: PREPARANDO
ALBINO CARDOSO - 72 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/09/2025
Data e Horário do Velório: 12/09/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 2 DO PARQUE OURO VERDE
Data e Horário do Sepultamento: 12/09/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
ANGELICA AMORIM DOS SANTOS - 93 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/09/2025
Data e Horário do Velório: 12/09/2025 - 01:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 12/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
ANTONIO ROBERTO LEITE - 68 anos - SANTA MARIANA/PR
Falecimento em: 11/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: SANTA MARIANA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: SANTA MARIANA-PR
Situação:
BURIDAN DE PAULA AKAICHI - 65 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/09/2025
Data e Horário do Velório: 11/09/2025 - 12:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 11/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: SEPULTADO
FLAVIO POMIN - 87 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/09/2025
Data e Horário do Velório: 12/09/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 12/09/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO