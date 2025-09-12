Lista de falecimentos dos dias 11 e 12 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h00 desta quinta-feira (11).





ARATI CAFIEIRO DE TOLEDO - 73 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 12/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTA MARIANA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SANTA MARIANA-PR

Situação:

ELZA SENEGALHA DORETTO - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/09/2025

Data e Horário do Velório: 12/09/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 12/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

FLORIANISIA SERPA DE SOUZA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/09/2025

Data e Horário do Velório: 12/09/2025 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





ALBINO CARDOSO - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/09/2025

Data e Horário do Velório: 12/09/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 12/09/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

ANGELICA AMORIM DOS SANTOS - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/09/2025

Data e Horário do Velório: 12/09/2025 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 12/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ANTONIO ROBERTO LEITE - 68 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 11/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTA MARIANA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SANTA MARIANA-PR

Situação:

BURIDAN DE PAULA AKAICHI - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/09/2025

Data e Horário do Velório: 11/09/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





FLAVIO POMIN - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/09/2025

Data e Horário do Velório: 12/09/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/09/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO