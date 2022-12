Lista de falecimentos dos dias 12 e 13 de dezembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ALZIRA REDUCINA CARDOSO DA COSTA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/12/2022

Data e Horário do Velório: 13/12/2022 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 14/12/2022 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





ENI BATISTA DE SOUZA OLIVEIRA - 28 anos - OURINHOS/SP

Falecimento em: 13/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: