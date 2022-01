Lista de falecimentos dos dias 12 e 13 de janeiro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 6h51.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





GERALDO SALUSTIANO - 67 anos - LONDRINA

Comunicação em: 13/01/2022 - 02H01

Falecimento em: 12/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 13/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

NIVALDO MORELATO - 61 anos - URAÍ

Comunicação em: 12/01/2022 - 23H36

Falecimento em: 12/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





DORA DOS SANTOS FERREIRA - 89 anos - LONDRINA

Comunicação em: 12/01/2022 - 22H47

Falecimento em: 12/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 13/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





REGINALDO ALVES DOS SANTOS - 59 anos - RIBEIRAO DO PINHAL

Comunicação em: 12/01/2022 - 21H25

Falecimento em: 12/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





Continua depois da publicidade

PABLO AUGUSTO ARAUJO DELFINO - 33 anos - IBIPORÃ

Comunicação em: 12/01/2022 - 21H19

Falecimento em: 12/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JURANDIR REZENDE - 70 anos - LONDRINA

Comunicação em: 12/01/2022 - 20H53

Falecimento em: 12/01/2022

Local do Velório: AV DOM PEDRO II 780 (IGREJA ASSEMBLEIAS, DIST. SÃO LUIZ)

Data e Horário do Sepultamento: 13/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL SÃO LUIZ





BELICIA MEIRA NEVES - 93 anos - CENTENÁRIO DO SUL

Comunicação em: 12/01/2022 - 19H08

Falecimento em: 12/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





OTACILIO MACHADO MEIRELES - 87 anos - LONDRINA

Comunicação em: 12/01/2022 - 17H44

Falecimento em: 12/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 13/01/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: CEMITERIO DE APUCARANA





ODILON GOMES DA SILVA - 95 anos - LONDRINA

Comunicação em: 12/01/2022 - 13H20

Falecimento em: 12/01/2022

Local do Velório: R. ANA RAIMUNDA MARTINS MENDES, 115 - FRANCISCATO

Data e Horário do Sepultamento: 13/01/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





DOLORES PELEGRINO MEIRELES - 79 anos - SANTA MARIANA

Comunicação em: 12/01/2022 - 12H50

Falecimento em: 12/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





BENEDITA TEODORO PADILHA - 63 anos - CENTENÁRIO DO SUL

Comunicação em: 12/01/2022 - 10H29

Falecimento em: 12/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JAIR OTAVIO NOGUEIRA SOARES - 64 anos - IBIPORÃ

Comunicação em: 12/01/2022 - 10H15

Falecimento em: 12/01/2022

Local do Velório: MUNICIPIO DE IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE IBIPORÃ (FUNERÁRIA S. JOSÉ)





DORACI DA CONCEIÇÃO VAZ VIEIRA - 81 anos - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Comunicação em: 12/01/2022 - 09H02

Falecimento em: 12/01/2022

Local do Velório: MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN STO ANTÔNIO DA PLATINA (FUN S CARLOS E PLATINENSE)