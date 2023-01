Lista de falecimentos dos dias 12 e 13 de janeiro de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ANTONIO FERREIRA DE SIQUEIRA - 87 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 13/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

EDSON JOSE MARCELINO - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/01/2023

Data e Horário do Velório: 13/01/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 13/01/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: PREPARANDO





ELZA APARECIDA DA SILVA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/01/2023

Data e Horário do Velório: 13/01/2022 - 05:30

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 13/01/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO

GUIDO ANTONIO DA SILVA - 74 anos - JOAQUIM TÁVORA/PR

Falecimento em: 13/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ALICE DE BARROS BARBOSA - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP.CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 12/01/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ALTIVA MACHADO BELEZI - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/01/2023

Data e Horário do Velório: 12/01/2023 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/01/2023 - 18:00

Local do Sepultamento: CURITIBA

Situação: SEPULTADO





APARECIDA BRAGA DE SANTANA - 83 anos - NOVA SANTA BARBARA/PR

Falecimento em: 12/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: