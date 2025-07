Lista de falecimentos dos dias 12 e 13 de julho de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h42 deste domingo (13).





ANTONIO DELFINO - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/07/2025

Data e Horário do Velório: 13/07/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 13/07/2025 - 16:30

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JOAO GONÇALVES DE FREITAS SOBRINHO - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP. CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 13/07/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





MIGUEL LUIZ APARECIDO DE JESUS - 7 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 13/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: BANDEIRANTES-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: BANDEIRANTES-PR

Situação:





RITA ALEXANDRINA DA SILVA - 97 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 13/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





VANDERLEI TEODORO JUNIOR - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/07/2025

Data e Horário do Velório: 13/07/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 13/07/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





AGENOR BERNEGOSSI - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/07/2025

Data e Horário do Velório: 13/07/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 13/07/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





AGNALDO DOS SANTOS - 51 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/07/2025

Data e Horário do Velório: 13/07/2025 - 05:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 13/07/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ANESIA DOS SANTOS - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/07/2025

Data e Horário do Velório: 12/07/2025 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 13/07/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ANTONIO MIGUEL DA SILVA CRUZ - 0 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 12/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PORECATU/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE PORECATU

Situação:





BENEDITA SILVERIO DE OLIVEIRA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/07/2025

Data e Horário do Velório: 12/07/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/07/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





CHOBO IMADA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





CLEIDE MARIANO GARCIA MORAIS - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/07/2025

Data e Horário do Velório: 13/07/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/07/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





CRISTINA MATIAS DE AQUINO SANCHES - 40 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 12/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: IBIPORA-PR

Situação:





DONIZETE FERREIRA DA SILVA - 63 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 12/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





FRANCISCO RODRIGUES SANTOS - 73 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 12/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





IRACI DA SILVA PEREIRA - 47 anos - CARLOPOLIS/PR

Falecimento em: 12/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JACIRA PASTRELLO DE SOUZA - 79 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 12/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBE-PR

Situação:





JOAO FRANCISCO LOPES - 78 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 12/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOAQUIM AUGUSTO - 88 anos - CRICIUMA/SC

Falecimento em: 12/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOSE ARLINDO MARTINS - 92 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 12/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NEIDE FERREIRA DA SILVA - 51 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 12/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





NEUZA APARECIDA MAGRI - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/07/2025

Data e Horário do Velório: 13/07/2025 - 07:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 13/07/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





NILSON APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS - 64 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 12/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: BELA VISTA DO PARAISO-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: BELA VISTA DO PARAISO-PR

Situação:





PAULO RAFAEL FIUZA DA SILVA - 41 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBE-PR

Situação:





ROBERTO SHIGUEYUKI UENO - 66 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 12/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





WILSON JOSE AMARAL - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/07/2025

Data e Horário do Velório: 13/07/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/07/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ANA UMBELINA DE JESUS - 93 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 11/07/2025

Data e Horário do Velório: 12/07/2025 - 07:00

Local do Velório: CAPELA PREVER

Data e Horário do Sepultamento: 12/07/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ANTONIO MANOEL DA SILVA - 98 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/07/2025

Data e Horário do Velório: 12/07/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 12/07/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





ANTONIO TERTULIANO DA SILVA - 99 anos - CONGONHINHAS/PR

Falecimento em: 11/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 11/07/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO





APARECIDO CARDOSO SILVEIRA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/07/2025

Data e Horário do Velório: 12/07/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/07/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO