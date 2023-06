Lista de falecimentos dos dias 12 e 13 de junho de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







APARECIDA DE MORAES CALDAS - 85 anos - PINHALÃO/PR

Falecimento em: 13/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

GUMERCINDO VALDEMAR PES CARLOTO - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/06/2023

Data e Horário do Velório: 14/06/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





JOAO MIGUEL GONCALVES - 83 anos - GUARAVERA/PR

Falecimento em: 13/06/2023

Data e Horário do Velório: 13/06/2023 - 08:30

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 13/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação: PREPARANDO





JOSEFA MORILLAS DE SOUZA - 75 anos - ESPIRITO SANTO/PR

Falecimento em: 13/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ADAO LOURENÇO INACIO DE FREITAS - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/06/2023

Data e Horário do Velório: 12/06/2023 - 21:30

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM MARACANÃ

Data e Horário do Sepultamento: 13/06/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO