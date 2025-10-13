Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
OBITUÁRIO

Falecimentos dos dias 12 e 13 de outubro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
13 out 2025 às 09:40

Compartilhar notícia

Vivian Honorato/N.Com
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Lista de falecimentos dos dias 12 e 13 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h40  desta  segunda-feira (13).



LUIZ ALVES NUNES FILHO - 95 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/10/2025
Data e Horário do Velório: 13/10/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 13/10/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade


ANTONIO CARLOS DA CRUZ - 57 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 12/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:

Cadastre-se em nossa newsletter

CICERA DE LIMA PIC

obituário Obituário Londrina Falecimentos quem morreu mortes Acesf Acesf de Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas