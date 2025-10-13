Lista de falecimentos dos dias 12 e 13 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h40 desta segunda-feira (13).









LUIZ ALVES NUNES FILHO - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/10/2025

Data e Horário do Velório: 13/10/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 13/10/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO

ANTONIO CARLOS DA CRUZ - 57 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 12/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

