Lista de falecimentos dos dias 12 e 13 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h40 desta segunda-feira (13).
LUIZ ALVES NUNES FILHO - 95 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/10/2025
Data e Horário do Velório: 13/10/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 13/10/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
Receba nossas notícias NO CELULARWHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
ANTONIO CARLOS DA CRUZ - 57 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 12/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
CICERA DE LIMA PIC