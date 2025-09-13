Lista de falecimentos dos dias 12 e 13 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h desta sábado (13).
JOSE ANTENOR CARLOS - 72 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
LAURA GIOIO DE OLIVEIRA - 59 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/09/2025
Data e Horário do Velório: 13/09/2025 - 10:00
Local do Velório: CENTRO COMUNIC. DE SÃO LUIZ
Data e Horário do Sepultamento: 13/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL SÃO LUIZ
Situação: VELANDO
LEONICE RAIMUNDO BOTI - 70 anos - TAMARANA/PR
Falecimento em: 13/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: TAMARANA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
MARIA DA SILVA FREITAS - 102 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: MARINGA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MARINGA
Situação:
NEROCY MAZZUCCO - 72 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/09/2025
Data e Horário do Velório: 13/09/2025 - 14:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 13/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: PREPARANDO
OSMAR POMINI - 73 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 13/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAMBE-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CAMBE-PR
Situação:
WALTER CAMARA CAMPOS - 65 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/09/2025
Data e Horário do Velório: 13/09/2025 - 13:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 13/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação: PREPARANDO
ALCEBIADES CESAR - 93 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 12/09/2025
Data e Horário do Velório: 12/09/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 13/09/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
ANTONIO CATARINO - 70 anos - NOVA SANTA BÁRBARA/PR
Falecimento em: 12/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ANTONIO DE OLIVEIRA - 84 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 12/09/2025
Data e Horário do Velório: 12/09/2025 - 23:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 13/09/2025 - 13:00
Local do Sepultamento: TAMARANA
Situação: VELANDO