Lista de falecimentos dos dias 12 e 13 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h desta sábado (13).





JOSE ANTENOR CARLOS - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

LAURA GIOIO DE OLIVEIRA - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/09/2025

Data e Horário do Velório: 13/09/2025 - 10:00

Local do Velório: CENTRO COMUNIC. DE SÃO LUIZ

Data e Horário do Sepultamento: 13/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL SÃO LUIZ

Situação: VELANDO





LEONICE RAIMUNDO BOTI - 70 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 13/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: TAMARANA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA DA SILVA FREITAS - 102 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MARINGA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MARINGA

Situação:





NEROCY MAZZUCCO - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/09/2025

Data e Horário do Velório: 13/09/2025 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 13/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





OSMAR POMINI - 73 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 13/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBE-PR

Situação:





WALTER CAMARA CAMPOS - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/09/2025

Data e Horário do Velório: 13/09/2025 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 13/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: PREPARANDO





ALCEBIADES CESAR - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/09/2025

Data e Horário do Velório: 12/09/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 13/09/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





ANTONIO CATARINO - 70 anos - NOVA SANTA BÁRBARA/PR

Falecimento em: 12/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTONIO DE OLIVEIRA - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/09/2025

Data e Horário do Velório: 12/09/2025 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 13/09/2025 - 13:00

Local do Sepultamento: TAMARANA

Situação: VELANDO







