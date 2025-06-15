Lista de falecimentos dos dias 13 a 15 de junho de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 11h deste domingo (15).





ANGELO CAPELLARI - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: AV. NOSSA SENHORA ROCIO 1040 - CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL

Situação:

VITALINA BARBOSA DE OLIVEIRA - 76 anos - ARIRANHA DO IVAI/PR

Falecimento em: 15/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ADMILSON DE ALMEIDA - 58 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 14/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: FLORESTOPOLIS-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: FLORESTOPOLIS-PR

Situação:





ANA LUCIA ZAGATO SIMONI - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2025

Data e Horário do Velório: 15/06/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





ARMOSINA PEREIRA DOS SANTOS DAVID - 75 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 14/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





DOMINGOS OZORIO TEIXEIRA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2025

Data e Horário do Velório: 14/06/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





EDMAR FERREIRA LIMA - 59 anos - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

Falecimento em: 14/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





FERNANDO TUMANI JUNIOR - 34 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





GUSTAVO VEDOVATO PEDRINELLI - 45 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 14/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOAQUIM GARCIA - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2025

Data e Horário do Velório: 14/06/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOSE BARION - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2025

Data e Horário do Velório: 14/06/2025 - 13:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JUSY FERRAZ RAMON - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2025

Data e Horário do Velório: 14/06/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





LEOPOLDINO BUENO DE OLIVEIRA - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2025

Data e Horário do Velório: 14/06/2025 - 10:30

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CAMBE

Situação: SEPULTADO





MARIA APARECIDA CAVEQUIA LEONEL - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JAGUAPITÃ/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE JAGUAPITÃ

Situação:





MARIA APARECIDA DE AZEVEDO - 59 anos - IBAITI/PR

Falecimento em: 14/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBAITI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE IBAITI

Situação:





MARIA APARECIDA GARCIA MARTINS - 61 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 14/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAP. MORTUARIA CAMBE IV

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CAMBE

Situação:





MARIA DA SILVA PEDRO - 101 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2025

Data e Horário do Velório: 14/06/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARIA DE LOURDES OYAMADA - 71 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 14/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MARIA DELASIR VALENTIN - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2025

Data e Horário do Velório: 14/06/2025 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARIO SHIRAHIGUE - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2025

Data e Horário do Velório: 14/06/2025 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MATILDE ALBINO DOS SANTOS - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2025

Data e Horário do Velório: 14/06/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MILTON PEREIRA DE SOUZA - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SIDNEY CESAR TIOSSI - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2025

Data e Horário do Velório: 15/06/2025 - 05:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





SUZIMAR APARECIDA BASSO - 65 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 14/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





THAYNARA CAROLINE SILVA MURARI - 25 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 14/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





VILMA MARTINS MOLINARI - 64 anos - GUARACI/PR

Falecimento em: 14/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





WILSON FERNANDO DOS SANTOS - 26 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/06/2025

Data e Horário do Velório: 15/06/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





ALICE SANTOS PEDROSO - 63 anos - IBAITI/PR

Falecimento em: 13/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: