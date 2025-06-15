Lista de falecimentos dos dias 13 a 15 de junho de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 11h deste domingo (15).
ANGELO CAPELLARI - 83 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 15/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: AV. NOSSA SENHORA ROCIO 1040 - CAMBE
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL
Situação:
VITALINA BARBOSA DE OLIVEIRA - 76 anos - ARIRANHA DO IVAI/PR
Falecimento em: 15/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
ADMILSON DE ALMEIDA - 58 anos - FLORESTOPOLIS/PR
Falecimento em: 14/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: FLORESTOPOLIS-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: FLORESTOPOLIS-PR
Situação:
ANA LUCIA ZAGATO SIMONI - 58 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/06/2025
Data e Horário do Velório: 15/06/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação: VELANDO
ARMOSINA PEREIRA DOS SANTOS DAVID - 75 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR
Falecimento em: 14/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
DOMINGOS OZORIO TEIXEIRA - 82 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/06/2025
Data e Horário do Velório: 14/06/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
EDMAR FERREIRA LIMA - 59 anos - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR
Falecimento em: 14/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
FERNANDO TUMANI JUNIOR - 34 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação:
GUSTAVO VEDOVATO PEDRINELLI - 45 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR
Falecimento em: 14/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
JOAQUIM GARCIA - 92 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/06/2025
Data e Horário do Velório: 14/06/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
JOSE BARION - 94 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/06/2025
Data e Horário do Velório: 14/06/2025 - 13:00
Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA
Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
JUSY FERRAZ RAMON - 92 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/06/2025
Data e Horário do Velório: 14/06/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
LEOPOLDINO BUENO DE OLIVEIRA - 87 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/06/2025
Data e Horário do Velório: 14/06/2025 - 10:30
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CAMBE
Situação: SEPULTADO
MARIA APARECIDA CAVEQUIA LEONEL - 81 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: JAGUAPITÃ/PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE JAGUAPITÃ
Situação:
MARIA APARECIDA DE AZEVEDO - 59 anos - IBAITI/PR
Falecimento em: 14/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: IBAITI
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE IBAITI
Situação:
MARIA APARECIDA GARCIA MARTINS - 61 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 14/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAP. MORTUARIA CAMBE IV
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CAMBE
Situação:
MARIA DA SILVA PEDRO - 101 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/06/2025
Data e Horário do Velório: 14/06/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
MARIA DE LOURDES OYAMADA - 71 anos - ASSAI/PR
Falecimento em: 14/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO
Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: SEPULTADO
MARIA DELASIR VALENTIN - 84 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/06/2025
Data e Horário do Velório: 14/06/2025 - 17:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
MARIO SHIRAHIGUE - 81 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/06/2025
Data e Horário do Velório: 14/06/2025 - 15:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 14/06/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
MATILDE ALBINO DOS SANTOS - 58 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/06/2025
Data e Horário do Velório: 14/06/2025 - 21:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: SEPULTADO
MILTON PEREIRA DE SOUZA - 64 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
SIDNEY CESAR TIOSSI - 58 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/06/2025
Data e Horário do Velório: 15/06/2025 - 05:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
SUZIMAR APARECIDA BASSO - 65 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR
Falecimento em: 14/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
THAYNARA CAROLINE SILVA MURARI - 25 anos - JATAIZINHO/PR
Falecimento em: 14/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
VILMA MARTINS MOLINARI - 64 anos - GUARACI/PR
Falecimento em: 14/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
WILSON FERNANDO DOS SANTOS - 26 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/06/2025
Data e Horário do Velório: 15/06/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 15/06/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
ALICE SANTOS PEDROSO - 63 anos - IBAITI/PR
Falecimento em: 13/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação: